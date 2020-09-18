https://ria.ru/20200918/areplivir-1577454432.html

Стало известно, когда препарат для лечения COVID-19 доставят в регионы

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках в регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, в течение месяца, сообщил РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:45

2020-09-18T16:45

2020-09-18T16:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках в регионах России, в том числе и на <a href="https://ria.ru/location_Far_East" target="_blank">Дальнем Востоке</a>, в течение месяца, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.Как отметил гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед", компания сейчас не может просчитать реальную потребность."Потому что спрос латентный, то есть этого препарата не было в продаже до этого никогда. А проверить спрос по потреблению в больнице - это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата. Мы увидим, какой реальный спрос будет, конечно, будем его всячески удовлетворять", — сказал Младенцев.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава РФ</a>. Препарат применялся только в условиях стационара.Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество