Стало известно, когда препарат для лечения COVID-19 доставят в регионы
16:45 18.09.2020 (обновлено: 16:49 18.09.2020)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках в регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, в течение месяца, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
"А в регионах он появится в течение ближайшего месяца. И на Дальнем Востоке, потому что лететь до Дальнего Востока примерно восемь часов. За это время лекарственное средство может переместиться на Дальний Восток. Тем более, что потребность на данное лекарственное средство существует", — сказал Младенцев.
Как отметил гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед", компания сейчас не может просчитать реальную потребность.
"Потому что спрос латентный, то есть этого препарата не было в продаже до этого никогда. А проверить спрос по потреблению в больнице - это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата. Мы увидим, какой реальный спрос будет, конечно, будем его всячески удовлетворять", — сказал Младенцев.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.
Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
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