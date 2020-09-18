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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/areplivir-1577454432.html
Стало известно, когда препарат для лечения COVID-19 доставят в регионы
Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках в регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, в течение месяца, сообщил РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:45
2020-09-18T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках в регионах России, в том числе и на <a href="https://ria.ru/location_Far_East" target="_blank">Дальнем Востоке</a>, в течение месяца, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.Как отметил гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед", компания сейчас не может просчитать реальную потребность."Потому что спрос латентный, то есть этого препарата не было в продаже до этого никогда. А проверить спрос по потреблению в больнице - это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата. Мы увидим, какой реальный спрос будет, конечно, будем его всячески удовлетворять", — сказал Младенцев.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава РФ</a>. Препарат применялся только в условиях стационара.Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Стало известно, когда препарат для лечения COVID-19 доставят в регионы

16:45 18.09.2020 (обновлено: 16:49 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках в регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, в течение месяца, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.

"А в регионах он появится в течение ближайшего месяца. И на Дальнем Востоке, потому что лететь до Дальнего Востока примерно восемь часов. За это время лекарственное средство может переместиться на Дальний Восток. Тем более, что потребность на данное лекарственное средство существует", — сказал Младенцев.

Как отметил гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед", компания сейчас не может просчитать реальную потребность.
"Потому что спрос латентный, то есть этого препарата не было в продаже до этого никогда. А проверить спрос по потреблению в больнице - это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата. Мы увидим, какой реальный спрос будет, конечно, будем его всячески удовлетворять", — сказал Младенцев.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.
Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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