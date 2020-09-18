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https://ria.ru/20200918/areplivir-1577454295.html
Разработчик "Арепливира" сообщил о переговорах по экспорту препарата
Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", ведет переговоры о его поставке в страны Латинской... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:44
2020-09-18T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
латинская америка
здоровье - общество
снг
африка
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", ведет переговоры о его поставке в страны <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>, Южной Африки и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, рассказал РИА Новости гендиректор компании Андрей Младенцев.Кроме того, фармкомпания "Промомед" не получала предложения из Китая по поводу поставок.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
латинская америка
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, латинская америка, здоровье - общество, снг, африка

Разработчик "Арепливира" сообщил о переговорах по экспорту препарата

16:44 18.09.2020 (обновлено: 17:03 18.09.2020)
619
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", ведет переговоры о его поставке в страны Латинской Америки, Южной Африки и СНГ, рассказал РИА Новости гендиректор компании Андрей Младенцев.

"Мы уже ведем переговоры о поставке препарата в станы Латинской Америки, например, Мексики, Южной Африки и страны СНГ. Думаю, что поставки в скором времени начнутся. Сработают все наши предыдущие переговоры и договоренности", - отметил Младенцев.

Кроме того, фармкомпания "Промомед" не получала предложения из Китая по поводу поставок.

"Китай. Мы просто пока не думали о поставке в Китай. Китай - это, с одной стороны, слишком большой для нас рынок. С другой, - мы просто не получали предложений по поводу поставок нашего "Арепливира", - сказал Младенцев.

В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.
Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛатинская АмерикаЗдоровье - ОбществоСНГАфрика
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