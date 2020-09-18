Разработчик "Арепливира" сообщил о переговорах по экспорту препарата
16:44 18.09.2020 (обновлено: 17:03 18.09.2020)
619
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", ведет переговоры о его поставке в страны Латинской Америки, Южной Африки и СНГ, рассказал РИА Новости гендиректор компании Андрей Младенцев.
"Мы уже ведем переговоры о поставке препарата в станы Латинской Америки, например, Мексики, Южной Африки и страны СНГ. Думаю, что поставки в скором времени начнутся. Сработают все наши предыдущие переговоры и договоренности", - отметил Младенцев.
Кроме того, фармкомпания "Промомед" не получала предложения из Китая по поводу поставок.
"Китай. Мы просто пока не думали о поставке в Китай. Китай - это, с одной стороны, слишком большой для нас рынок. С другой, - мы просто не получали предложений по поводу поставок нашего "Арепливира", - сказал Младенцев.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.
Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.