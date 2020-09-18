https://ria.ru/20200918/areplivir-1577454295.html

Разработчик "Арепливира" сообщил о переговорах по экспорту препарата

Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", ведет переговоры о его поставке в страны Латинской... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:44

2020-09-18T16:44

2020-09-18T17:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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здоровье - общество

снг

африка

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фармкомпания "Промомед", которая разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", ведет переговоры о его поставке в страны <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>, Южной Африки и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, рассказал РИА Новости гендиректор компании Андрей Младенцев.Кроме того, фармкомпания "Промомед" не получала предложения из Китая по поводу поставок.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, латинская америка, здоровье - общество, снг, африка