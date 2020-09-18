https://ria.ru/20200918/arena-1577451055.html

Стартовала активная фаза строительства "Арены Омск"

Стартовала активная фаза возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба "Авангард", сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть". РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:05

2020-09-18T16:05

2020-09-18T16:05

газпром нефть

новости компаний - экономика

хоккей

спорт

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Стартовала активная фаза возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба "Авангард", сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть". "Арена Омск" станет крупнейшим инфраструктурным проектом корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города", реализуемой "Газпром нефтью" в регионах деятельности.Планируется, что постройка ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, включающей также академию "Авангард" и сеть открытых школьных ледовых площадок.В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад. Главной идеей архитекторов будущей "Арены Омск" стала мультифункциональность — площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Отдельное внимание уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства для омичей.Пресс-служба отмечает, что строительство "Арены Омск" осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между "Газпром нефтью", правительством РФ и правительством <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>. Новая "Арена Омск" станет площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 – январь 2023 гг.)."Газпром нефть" как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня", — сказал председатель правления "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a>.По словам главы Минспорта России Олега Матыцина, "Арена Омск" является не только предметом повышенного внимания. В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что реализуемый проект — важный шаг к тому, чтобы вернуть Омску почетное звание хоккейной столицы России.

https://rsport.ria.ru/20200119/1563607987.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром нефть, новости компаний - экономика, хоккей, спорт