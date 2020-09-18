https://ria.ru/20200918/arena-1577451055.html
Стартовала активная фаза строительства "Арены Омск"
Стартовала активная фаза возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба "Авангард", сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть". РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:05
2020-09-18T16:05
2020-09-18T16:05
газпром нефть
новости компаний - экономика
хоккей
спорт
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Стартовала активная фаза возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба "Авангард", сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть". "Арена Омск" станет крупнейшим инфраструктурным проектом корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города", реализуемой "Газпром нефтью" в регионах деятельности.Планируется, что постройка ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, включающей также академию "Авангард" и сеть открытых школьных ледовых площадок.В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад. Главной идеей архитекторов будущей "Арены Омск" стала мультифункциональность — площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Отдельное внимание уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства для омичей.Пресс-служба отмечает, что строительство "Арены Омск" осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между "Газпром нефтью", правительством РФ и правительством <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>. Новая "Арена Омск" станет площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 – январь 2023 гг.)."Газпром нефть" как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня", — сказал председатель правления "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a>.По словам главы Минспорта России Олега Матыцина, "Арена Омск" является не только предметом повышенного внимания. В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что реализуемый проект — важный шаг к тому, чтобы вернуть Омску почетное звание хоккейной столицы России.
https://rsport.ria.ru/20200119/1563607987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, новости компаний - экономика, хоккей, спорт
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Стартовала активная фаза возведения нового ледового комплекса хоккейного клуба "Авангард", сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть".
"Арена Омск" станет крупнейшим инфраструктурным проектом корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города", реализуемой "Газпром нефтью" в регионах деятельности.
Планируется, что постройка ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске
, включающей также академию "Авангард" и сеть открытых школьных ледовых площадок.
В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад. Главной идеей архитекторов будущей "Арены Омск" стала мультифункциональность — площадка может трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Отдельное внимание уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства для омичей.
Пресс-служба отмечает, что строительство "Арены Омск" осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между "Газпром нефтью", правительством РФ и правительством Омской области
. Новая "Арена Омск" станет площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 – январь 2023 гг.).
"Газпром нефть" как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня", — сказал председатель правления "Газпром нефти
" Александр Дюков
.
По словам главы Минспорта России Олега Матыцина, "Арена Омск" является не только предметом повышенного внимания.
"Для нас это не просто участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, но и демонстрация того, что сегодня все вместе – государство, бизнес-партнеры, руководители регионов – могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте Мниспорта.
В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что реализуемый проект — важный шаг к тому, чтобы вернуть Омску почетное звание хоккейной столицы России.