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https://ria.ru/20200918/antimateriya-1577449774.html
Новый расчет уточняет соотношение материи и антиматерии
Ученые из международной коллаборации RBC-UKQCD, используя самые мощные в мире суперкомпьютеры, рассчитали вероятность двух путей распада каонов. На сегодняшний... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:57
2020-09-18T16:06
риа наука
физика
министерство энергетики сша
открытия - риа наука
сша
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из международной коллаборации RBC-UKQCD, используя самые мощные в мире суперкомпьютеры, рассчитали вероятность двух путей распада каонов. На сегодняшний день это самое точное теоретическое предсказание вероятности образования материи и антивещества в экспериментах. Результаты исследования <a href="https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.102.054509" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Physical Review D.В 1980 году Нобелевскую премию по физике получили два американских ученых Джеймс Кронин и Вал Фитч, которые в 1963 году в экспериментах на синхротроне AGS в Брукхейвенской национальной лаборатории <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерства энергетики США</a> обнаружили явление, известное как "нарушение СР-симметрии". Грубо говоря, они доказали, что Вселенная несимметрична по веществу и антивеществу.При изучении распада субатомных частиц, называемых каонами, или К-мезонами, они впервые заметили небольшое различие в поведении материи и антивещества. Частицы и античастицы по-разному взаимодействовали по зарядовому сопряжению C и по симметрии четности P. Понять, насколько наблюдаемое CP-нарушение в распадах каонов согласуется со Стандартной моделью, на тот момент не представлялось возможным из-за сложности требуемых вычислений. Ученые из научной коллаборации RBC-UKQCD задействовали для решения этой задачи самые современные суперкомпьютеры. Первая часть работы — создание снимков наиболее вероятных кварковых и глюонных полей — выполнялась на суперкомпьютерах, расположенных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Второй и наиболее сложный шаг по расчету реальных амплитуд распада каонов был осуществлен в Национальном вычислительном центре исследований в области энергетики (NERSC) в Национальной лаборатории Лоуренса Министерства энергетики США в <a href="http://ria.ru/location_Berkeley/" target="_blank" data-auto="true">Беркли</a>.Новый расчет значительно более точный по сравнению с предыдущим результатом группы, опубликованным в 2015 году. Основанный на Стандартной модели, он дает диапазон значений прямого нарушения CP-симметрии в распадах каонов на пару электрически заряженных пионов по сравнению с парой нейтральных пионов, который согласуется с экспериментальными данными.По мнению авторов, теперь можно определенно сказать, что наблюдаемое CP-нарушение объясняется Стандартной моделью, хотя всегда есть возможность дальнейшего улучшения качества расчетов с учетом любых источников асимметрии вещества/антивещества, которые будут выявлены в будущем, в том числе лежащих за пределами текущей модели.В то же время исследователи признают, что их выводов недостаточно, чтобы обосновать фундаментальное нарушение баланса между материей и антивеществом в наблюдаемом мире. Объяснить этот дисбаланс — одна из важнейших задач теоретической и экспериментальной физики, считают ученые."Необходимость различать материю и антивещество заложена в современной теории космоса, — приводятся в пресс-релизе Брукхейвенской национальной лаборатории слова одного из авторов исследования Нормана Крайста (Norman Christ) из <a href="http://ria.ru/organization_Kolumbijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Колумбийского университета</a>. — Наше текущее понимание таково, что нынешняя Вселенная была создана с почти равным количеством материи и антивещества. За исключением крошечных эффектов, изучаемых здесь, материя и антивещество должны быть идентичны во всех отношениях. Любые различия в материи и антивеществе, которые наблюдались до сегодняшнего дня, слишком слабы, чтобы объяснить преобладание материи во Вселенной".Если бы было обнаружено значительное несоответствия между экспериментальным наблюдением и предсказаниями, основанными на Стандартной модели, это потенциально могло бы указать путь к новым механизмам взаимодействия частиц, которые лежат за пределами традиционной физики, считают ученые. Но пока этого не произошло.Международная коллаборация RBC-UKQCD объединяет физиков-теоретиков из Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Исследовательского центра RIKEN-BNL, а также ученых из CERN (Европейская лаборатория физики элементарных частиц), Колумбийского университета, Университета <a href="http://ria.ru/location_StateofConnecticut/" target="_blank" data-auto="true">Коннектикута</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Massachusetskijj_tekhnologicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетского технологического института</a>, Регенсбургского университета в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, Эдинбургского и Саутгемптонского университетов в Великобритании.
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физика, министерство энергетики сша, открытия - риа наука, сша

Новый расчет уточняет соотношение материи и антиматерии

15:57 18.09.2020 (обновлено: 16:06 18.09.2020)
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© Фото : NERSC, Lawrence Berkeley National LaboratoryСуперкомпьютер Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC), на котором производились расчеты
Суперкомпьютер Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC), на котором производились расчеты - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : NERSC, Lawrence Berkeley National Laboratory
Суперкомпьютер Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC), на котором производились расчеты
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ученые из международной коллаборации RBC-UKQCD, используя самые мощные в мире суперкомпьютеры, рассчитали вероятность двух путей распада каонов. На сегодняшний день это самое точное теоретическое предсказание вероятности образования материи и антивещества в экспериментах. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.
В 1980 году Нобелевскую премию по физике получили два американских ученых Джеймс Кронин и Вал Фитч, которые в 1963 году в экспериментах на синхротроне AGS в Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США обнаружили явление, известное как "нарушение СР-симметрии". Грубо говоря, они доказали, что Вселенная несимметрична по веществу и антивеществу.
При изучении распада субатомных частиц, называемых каонами, или К-мезонами, они впервые заметили небольшое различие в поведении материи и антивещества. Частицы и античастицы по-разному взаимодействовали по зарядовому сопряжению C и по симметрии четности P.
Понять, насколько наблюдаемое CP-нарушение в распадах каонов согласуется со Стандартной моделью, на тот момент не представлялось возможным из-за сложности требуемых вычислений. Ученые из научной коллаборации RBC-UKQCD задействовали для решения этой задачи самые современные суперкомпьютеры.
Первая часть работы — создание снимков наиболее вероятных кварковых и глюонных полей — выполнялась на суперкомпьютерах, расположенных в США, Японии и Великобритании. Второй и наиболее сложный шаг по расчету реальных амплитуд распада каонов был осуществлен в Национальном вычислительном центре исследований в области энергетики (NERSC) в Национальной лаборатории Лоуренса Министерства энергетики США в Беркли.
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Ученые ищут антивещество и темную материю в одном эксперименте
Новый расчет значительно более точный по сравнению с предыдущим результатом группы, опубликованным в 2015 году. Основанный на Стандартной модели, он дает диапазон значений прямого нарушения CP-симметрии в распадах каонов на пару электрически заряженных пионов по сравнению с парой нейтральных пионов, который согласуется с экспериментальными данными.
По мнению авторов, теперь можно определенно сказать, что наблюдаемое CP-нарушение объясняется Стандартной моделью, хотя всегда есть возможность дальнейшего улучшения качества расчетов с учетом любых источников асимметрии вещества/антивещества, которые будут выявлены в будущем, в том числе лежащих за пределами текущей модели.
В то же время исследователи признают, что их выводов недостаточно, чтобы обосновать фундаментальное нарушение баланса между материей и антивеществом в наблюдаемом мире. Объяснить этот дисбаланс — одна из важнейших задач теоретической и экспериментальной физики, считают ученые.
"Необходимость различать материю и антивещество заложена в современной теории космоса, — приводятся в пресс-релизе Брукхейвенской национальной лаборатории слова одного из авторов исследования Нормана Крайста (Norman Christ) из Колумбийского университета. — Наше текущее понимание таково, что нынешняя Вселенная была создана с почти равным количеством материи и антивещества. За исключением крошечных эффектов, изучаемых здесь, материя и антивещество должны быть идентичны во всех отношениях. Любые различия в материи и антивеществе, которые наблюдались до сегодняшнего дня, слишком слабы, чтобы объяснить преобладание материи во Вселенной".
Если бы было обнаружено значительное несоответствия между экспериментальным наблюдением и предсказаниями, основанными на Стандартной модели, это потенциально могло бы указать путь к новым механизмам взаимодействия частиц, которые лежат за пределами традиционной физики, считают ученые. Но пока этого не произошло.
Международная коллаборация RBC-UKQCD объединяет физиков-теоретиков из Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США и Исследовательского центра RIKEN-BNL, а также ученых из CERN (Европейская лаборатория физики элементарных частиц), Колумбийского университета, Университета Коннектикута, Массачусетского технологического института, Регенсбургского университета в Германии, Эдинбургского и Саутгемптонского университетов в Великобритании.
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