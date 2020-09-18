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https://ria.ru/20200918/aktrisa-1577439294.html
Звезда сериала "Скорая помощь" остановила съемки из-за ухудшения здоровья
Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Скорая помощь", почувствовала себя плохо на съемках проекта. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:27
2020-09-18T13:45
культура
екатерина волкова (актриса)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a>, известная по сериалу "Скорая помощь", почувствовала себя плохо на съемках проекта.Об этом она рассказала в своей публикации в Instagram.К посту она прикрепила фото, на котором приложила руку к отекшей щеке.В итоге это переросло в воспаление. Осколок пришлось удалять хирургическим вмешательством.Актриса добавила, что сожалеет о вынужденном перерыве в съемках, а также советует своим подписчикам беречь друг друга и заботиться о любимых.
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екатерина волкова (актриса), общество

Звезда сериала "Скорая помощь" остановила съемки из-за ухудшения здоровья

13:27 18.09.2020 (обновлено: 13:45 18.09.2020)
1306
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Скорая помощь", почувствовала себя плохо на съемках проекта.
Об этом она рассказала в своей публикации в Instagram.
К посту она прикрепила фото, на котором приложила руку к отекшей щеке.
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Доброе утро! Когда болеешь ничего тебя не радует. Вообще, здоровье человека, на мой взгляд, самое важное в жизни, первый пункт, так сказать. Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съёмках начался отёк - поехала к врачу - сделали снимок - а там в десне, оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10 - и вот, видимо, подпростыла и результат- воспаление ((( Разрезали- удалили 🤦🏻‍♀️ Поэтому смену мою, в сериале «Скорая помощь» пришлось сегодня отменить. А я так ждала встречи с моей любимой съемочной группой, с моей героиней-Арефьевой, коллегами. Думала, вот увидимся и задушу всех в объятиях. Но... Наступают холода, берегите себя, пожалуйста, утепляйтесь - и цените своих близких, которые могут вас пожалеть в такие минуты, позаботится - это очень важно, когда есть такие рядом ))) Простите за моё нытьё, меня вот как раз сейчас некому пожалеть - поэтому пишу вам ❤️ Конечно, все будет хорошо, все пройдёт, пройдёт и это, но ... берегите и заботьтесь друг о друге, жалейте и облегчайте жизнь любимым, и с любимыми не расставайтесь 🥰 Интересно, на Руси, в древности, говорили Жалею тебя, т.е люблю❤️ )Нашла вот такое стихотворение в инете : ⠀ Любить, это значит, жалеть, Ведь так на Руси говорили... Любить...это значит, уметь Жить в полном согласии и мире... ⠀ Любить...это значит, прощать... Не каждому это даётся... Любить...это значит, понять... И всё это счастьем зовётся... ⠀ Любить...это верить всегда, Делить пополам всё на свете... Любовь нам от Бога дана... Нет слаще мгновений, чем эти... ⠀ Любить...это значит, жалеть, В слезах прошептав...понимаю... Любить...это значит, успеть... Сказать...я люблю и прощаю. Галина Воленберг ⠀ #доброеутро #екатеринаволкова #берегитесебя #осень #разболелась #холодает #неожиданно #жалеть #любить #синонимы

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovawolka)

"Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съемках начался отек – поехала к врачу – сделали снимок – а там, в десне, оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10", - написала она.

В итоге это переросло в воспаление. Осколок пришлось удалять хирургическим вмешательством.
Актриса добавила, что сожалеет о вынужденном перерыве в съемках, а также советует своим подписчикам беречь друг друга и заботиться о любимых.
Американская актриса и певица Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:30
Майли Сайрус раскритиковали за стриптиз в Instagram
201302
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КультураЕкатерина Волкова (актриса)Общество
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