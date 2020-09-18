Звезда сериала "Скорая помощь" остановила съемки из-за ухудшения здоровья
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Доброе утро! Когда болеешь ничего тебя не радует. Вообще, здоровье человека, на мой взгляд, самое важное в жизни, первый пункт, так сказать. Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съёмках начался отёк - поехала к врачу - сделали снимок - а там в десне, оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10 - и вот, видимо, подпростыла и результат- воспаление ((( Разрезали- удалили 🤦🏻♀️ Поэтому смену мою, в сериале «Скорая помощь» пришлось сегодня отменить. А я так ждала встречи с моей любимой съемочной группой, с моей героиней-Арефьевой, коллегами. Думала, вот увидимся и задушу всех в объятиях. Но... Наступают холода, берегите себя, пожалуйста, утепляйтесь - и цените своих близких, которые могут вас пожалеть в такие минуты, позаботится - это очень важно, когда есть такие рядом ))) Простите за моё нытьё, меня вот как раз сейчас некому пожалеть - поэтому пишу вам ❤️ Конечно, все будет хорошо, все пройдёт, пройдёт и это, но ... берегите и заботьтесь друг о друге, жалейте и облегчайте жизнь любимым, и с любимыми не расставайтесь 🥰 Интересно, на Руси, в древности, говорили Жалею тебя, т.е люблю❤️ )Нашла вот такое стихотворение в инете : ⠀ Любить, это значит, жалеть, Ведь так на Руси говорили... Любить...это значит, уметь Жить в полном согласии и мире... ⠀ Любить...это значит, прощать... Не каждому это даётся... Любить...это значит, понять... И всё это счастьем зовётся... ⠀ Любить...это верить всегда, Делить пополам всё на свете... Любовь нам от Бога дана... Нет слаще мгновений, чем эти... ⠀ Любить...это значит, жалеть, В слезах прошептав...понимаю... Любить...это значит, успеть... Сказать...я люблю и прощаю. Галина Воленберг ⠀ #доброеутро #екатеринаволкова #берегитесебя #осень #разболелась #холодает #неожиданно #жалеть #любить #синонимы
"Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съемках начался отек – поехала к врачу – сделали снимок – а там, в десне, оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10", - написала она.