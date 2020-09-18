https://ria.ru/20200918/aktrisa-1577439294.html

Звезда сериала "Скорая помощь" остановила съемки из-за ухудшения здоровья

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Скорая помощь", почувствовала себя плохо на съемках проекта. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:27

2020-09-18T13:27

2020-09-18T13:45

культура

екатерина волкова (актриса)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a>, известная по сериалу "Скорая помощь", почувствовала себя плохо на съемках проекта.Об этом она рассказала в своей публикации в Instagram.К посту она прикрепила фото, на котором приложила руку к отекшей щеке.В итоге это переросло в воспаление. Осколок пришлось удалять хирургическим вмешательством.Актриса добавила, что сожалеет о вынужденном перерыве в съемках, а также советует своим подписчикам беречь друг друга и заботиться о любимых.

https://ria.ru/20200918/striptiz-1577435262.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина волкова (актриса), общество