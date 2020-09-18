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Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Литва обратилась к США за помощью в обеспечении безопасности на Белорусской АЭС, строящейся в 50 километрах от литовской столицы, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:17
2020-09-18T12:17
белорусская аэс
линас линкявичюс
магатэ
белоруссия
сша
литва
атомстройэкспорт
новости - ядерные технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> обратилась к <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> за помощью в обеспечении безопасности на <a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS" target="_blank">Белорусской АЭС</a>, строящейся в 50 километрах от литовской столицы, говорится в сообщении МИД балтийской республики.Министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> находится с визитом в Вашингтоне, где у него прошла встреча с замминистра энергетики США Марком Менезесом.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="https://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport" target="_blank">Атомстройэкспорт</a>" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
https://ria.ru/20200916/belaes-1577326427.html
И как они это себе представляют? Американцы введут войска в Белоруссию?
106
первый блок уже загружен, а до Вильнюса всего 50км - побоятся )))
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белоруссия
сша
литва
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белорусская аэс, линас линкявичюс, магатэ, белоруссия, сша, литва, атомстройэкспорт, новости - ядерные технологии, в мире

Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС

12:17 18.09.2020
9235
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВозведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Литва обратилась к США за помощью в обеспечении безопасности на Белорусской АЭС, строящейся в 50 километрах от литовской столицы, говорится в сообщении МИД балтийской республики.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс находится с визитом в Вашингтоне, где у него прошла встреча с замминистра энергетики США Марком Менезесом.

"Мы хотели бы обратиться к США (с просьбой - ред.) уделять постоянное внимание этому вопросу и поддержать Литву в ее усилиях по обеспечению максимально возможной безопасности проекта АЭС в Островце ", - приводит словам министра ведомство.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
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Белорусская АЭСЛинас ЛинкявичюсМАГАТЭБелоруссияСШАЛитваАтомстройэкспортНовости - Ядерные технологииВ мире
Популярные комментарии
И как они это себе представляют? Американцы введут войска в Белоруссию?
18 сентября, 12:19
О Ольга Занкова
27330000
первый блок уже загружен, а до Вильнюса всего 50км - побоятся )))
18 сентября, 12:20
Василий П.Василий П.
13290100
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