Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВозведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Литва обратилась к США за помощью в обеспечении безопасности на Белорусской АЭС, строящейся в 50 километрах от литовской столицы, говорится в сообщении МИД балтийской республики.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс находится с визитом в Вашингтоне, где у него прошла встреча с замминистра энергетики США Марком Менезесом.
"Мы хотели бы обратиться к США (с просьбой - ред.) уделять постоянное внимание этому вопросу и поддержать Литву в ее усилиях по обеспечению максимально возможной безопасности проекта АЭС в Островце ", - приводит словам министра ведомство.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
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