https://ria.ru/20200918/aes-1577434363.html

Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС

Литва обратилась к США за помощью в обеспечении безопасности на Белорусской АЭС, строящейся в 50 километрах от литовской столицы, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:17

2020-09-18T12:17

2020-09-18T12:17

белорусская аэс

линас линкявичюс

магатэ

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сша

литва

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новости - ядерные технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> обратилась к <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> за помощью в обеспечении безопасности на <a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS" target="_blank">Белорусской АЭС</a>, строящейся в 50 километрах от литовской столицы, говорится в сообщении МИД балтийской республики.Министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> находится с визитом в Вашингтоне, где у него прошла встреча с замминистра энергетики США Марком Менезесом.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="https://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport" target="_blank">Атомстройэкспорт</a>" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".

https://ria.ru/20200916/belaes-1577326427.html

Ольга Занкова И как они это себе представляют? Американцы введут войска в Белоруссию? 106

Василий П. первый блок уже загружен, а до Вильнюса всего 50км - побоятся ))) 81

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белоруссия

сша

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, линас линкявичюс, магатэ, белоруссия, сша, литва, атомстройэкспорт, новости - ядерные технологии, в мире