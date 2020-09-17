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В ЦИК рассказали о работе с поступившими жалобами
ЦИК за последние две кампании получает в разы меньше жалоб на реальные нарушения, но сталкивается с большим количеством фейков о нарушениях, сказал член ЦИК... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:34
2020-09-17T13:34
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> ЦИК за последние две кампании получает в разы меньше жалоб на реальные нарушения, но сталкивается с большим количеством фейков о нарушениях, сказал член ЦИК Александр Клюкин."В последние годы, в прошлый год и в этот год, нарушений и жалоб реальных в разы меньше. Не обращений, а именно жалоб", - сказал Клюкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> ни одного обращения не оставляет без внимания."Мало того, что она сама возглавляет рабочую жалобу по рассмотрению жалоб, и мы заседаем по каждой жалобе подолгу. Это новый стиль работы, новый подход", - подчеркнул член ЦИК.Клюкин добавил, что в ходе выборов все поступавшие сообщения о возможных нарушениях, которых было 1500, тщательно рассматривались в комиссиях субъектов и в ЦИК."Мы уже научились отделять, где настоящая критика, а где подготовленное критиканство", - резюмировал он.
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элла памфилова, политика

В ЦИК рассказали о работе с поступившими жалобами

13:34 17.09.2020
87
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК за последние две кампании получает в разы меньше жалоб на реальные нарушения, но сталкивается с большим количеством фейков о нарушениях, сказал член ЦИК Александр Клюкин.
"В последние годы, в прошлый год и в этот год, нарушений и жалоб реальных в разы меньше. Не обращений, а именно жалоб", - сказал Клюкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что председатель ЦИК Элла Памфилова ни одного обращения не оставляет без внимания.
"Мало того, что она сама возглавляет рабочую жалобу по рассмотрению жалоб, и мы заседаем по каждой жалобе подолгу. Это новый стиль работы, новый подход", - подчеркнул член ЦИК.
Клюкин добавил, что в ходе выборов все поступавшие сообщения о возможных нарушениях, которых было 1500, тщательно рассматривались в комиссиях субъектов и в ЦИК.
"Мы уже научились отделять, где настоящая критика, а где подготовленное критиканство", - резюмировал он.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:27Единый день голосования — 2020
Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий
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Элла ПамфиловаПолитика
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