https://ria.ru/20200917/zhaloby-1577382694.html

В ЦИК рассказали о работе с поступившими жалобами

ЦИК за последние две кампании получает в разы меньше жалоб на реальные нарушения, но сталкивается с большим количеством фейков о нарушениях, сказал член ЦИК... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:34

2020-09-17T13:34

2020-09-17T13:34

элла памфилова

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1400x0_80_0_0_5b442d6724db7344681266b6e0bd916a.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> ЦИК за последние две кампании получает в разы меньше жалоб на реальные нарушения, но сталкивается с большим количеством фейков о нарушениях, сказал член ЦИК Александр Клюкин."В последние годы, в прошлый год и в этот год, нарушений и жалоб реальных в разы меньше. Не обращений, а именно жалоб", - сказал Клюкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> ни одного обращения не оставляет без внимания."Мало того, что она сама возглавляет рабочую жалобу по рассмотрению жалоб, и мы заседаем по каждой жалобе подолгу. Это новый стиль работы, новый подход", - подчеркнул член ЦИК.Клюкин добавил, что в ходе выборов все поступавшие сообщения о возможных нарушениях, которых было 1500, тщательно рассматривались в комиссиях субъектов и в ЦИК."Мы уже научились отделять, где настоящая критика, а где подготовленное критиканство", - резюмировал он.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577204909.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика