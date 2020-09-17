https://ria.ru/20200917/zaz-1577363811.html

На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на сайте... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T05:04

2020-09-17T05:04

2020-09-17T10:25

россия

авто

renault s.a

запорожский автомобилестроительный завод

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украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Zaporozhskijj_avtomobilestroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Запорожский автомобилестроительный завод</a> (ЗАЗ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на <a href="https://www.renault.ua/news/new-coupe-crossover-renault-arkana.html" target="_blank">сайте</a> представительства французской компании на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>."Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ в <a href="http://ria.ru/location_Zaporizhzhya/" target="_blank" data-auto="true">Запорожье</a> из машинокомплектов, поставляемых с московского завода группы <a href="http://ria.ru/organization_Renault_S_A/" target="_blank" data-auto="true">Renault</a>", — говорится в сообщении.Презентация данной модели на Украине состоялась в среду.Россия стала первой страной, где началось производство и продажа Arkana. Сборку автомобилей освоил московский завод Renault как одно из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. В разработке Arkana принимали активное участие российские специалисты, 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.В марте сообщалось, что ЗАЗ в рамках аудита выпустил тестовую партию российских автомобилей Lada.

https://ria.ru/20200911/lada-1577108385.html

Sergey Ershov Не"На Украине", а "В Украине". Самое патриотично СМИ, а главный редактор русский язык плохо знает. 139

Олег 84 Я что-то пропустил,Украина уже в ЕС вошла? 39

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россия

запорожье

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, renault s.a, запорожский автомобилестроительный завод, запорожье, украина, в мире