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На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на сайте... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T05:04
2020-09-17T10:25
россия
авто
renault s.a
запорожский автомобилестроительный завод
запорожье
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Zaporozhskijj_avtomobilestroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Запорожский автомобилестроительный завод</a> (ЗАЗ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на <a href="https://www.renault.ua/news/new-coupe-crossover-renault-arkana.html" target="_blank">сайте</a> представительства французской компании на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>."Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ в <a href="http://ria.ru/location_Zaporizhzhya/" target="_blank" data-auto="true">Запорожье</a> из машинокомплектов, поставляемых с московского завода группы <a href="http://ria.ru/organization_Renault_S_A/" target="_blank" data-auto="true">Renault</a>", — говорится в сообщении.Презентация данной модели на Украине состоялась в среду.Россия стала первой страной, где началось производство и продажа Arkana. Сборку автомобилей освоил московский завод Renault как одно из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. В разработке Arkana принимали активное участие российские специалисты, 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.В марте сообщалось, что ЗАЗ в рамках аудита выпустил тестовую партию российских автомобилей Lada.
https://ria.ru/20200911/lada-1577108385.html
Не"На Украине", а "В Украине". Самое патриотично СМИ, а главный редактор русский язык плохо знает.
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россия
запорожье
украина
РИА Новости
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россия, авто, renault s.a, запорожский автомобилестроительный завод, запорожье, украина, в мире

На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов

05:04 17.09.2020 (обновлено: 10:25 17.09.2020)
11101
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПроизводство автомобилей Renault Arkana
Производство автомобилей Renault Arkana - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Производство автомобилей Renault Arkana . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на сайте представительства французской компании на Украине.
"Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ в Запорожье из машинокомплектов, поставляемых с московского завода группы Renault", — говорится в сообщении.
Презентация данной модели на Украине состоялась в среду.
Россия стала первой страной, где началось производство и продажа Arkana. Сборку автомобилей освоил московский завод Renault как одно из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. В разработке Arkana принимали активное участие российские специалисты, 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.
В марте сообщалось, что ЗАЗ в рамках аудита выпустил тестовую партию российских автомобилей Lada.
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РоссияАвтоRenault S.AЗапорожский автомобилестроительный заводЗапорожьеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не"На Украине", а "В Украине". Самое патриотично СМИ, а главный редактор русский язык плохо знает.
17 сентября, 06:14
Sergey ErshovSergey Ershov
56215120
Я что-то пропустил,Украина уже в ЕС вошла?
17 сентября, 06:29
Олег 84Олег 84
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