https://ria.ru/20200917/yandeksdengi-1577376079.html

"Яндекс.Деньги" сменит название на ЮMoney

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:03

2020-09-17T12:03

2020-09-17T12:04

яндекс.касса

яндекс.деньги

сбербанк россии

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Сервис электронных платежей "<a href="http://ria.ru/organization_yandeksdengi/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Деньги</a>" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба.Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно.В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно. В его основе — английское слово money и кириллическая буква Ю, составленная из апострофа и круга.В пресс-службе добавили, что ЮMoney продолжит совершенствовать уже существующие сервисы "Яндекс.Деньги" и "<a href="http://ria.ru/organization_yandekskassa/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Касса</a>", а также добавит к ним другие возможности и методы, доступные пользователям экосистемы <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>."Яндекс.Деньги" были совместным активом "Яндекса" и Сбербанка, но в июле банк выкупил у "Яндекса" его долю. Теперь Сбербанку принадлежат 75 процентов "Яндекс.Денег", а его дочерней структуре "Цифровые активы" — 25 процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575971604.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.касса, яндекс.деньги, сбербанк россии, технологии, экономика