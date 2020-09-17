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https://ria.ru/20200917/yandeksdengi-1577376079.html
"Яндекс.Деньги" сменит название на ЮMoney
Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:03
2020-09-17T12:04
яндекс.касса
яндекс.деньги
сбербанк россии
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Сервис электронных платежей "<a href="http://ria.ru/organization_yandeksdengi/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Деньги</a>" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба.Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно.В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно. В его основе — английское слово money и кириллическая буква Ю, составленная из апострофа и круга.В пресс-службе добавили, что ЮMoney продолжит совершенствовать уже существующие сервисы "Яндекс.Деньги" и "<a href="http://ria.ru/organization_yandekskassa/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Касса</a>", а также добавит к ним другие возможности и методы, доступные пользователям экосистемы <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>."Яндекс.Деньги" были совместным активом "Яндекса" и Сбербанка, но в июле банк выкупил у "Яндекса" его долю. Теперь Сбербанку принадлежат 75 процентов "Яндекс.Денег", а его дочерней структуре "Цифровые активы" — 25 процентов.
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яндекс.касса, яндекс.деньги, сбербанк россии, технологии, экономика

"Яндекс.Деньги" сменит название на ЮMoney

12:03 17.09.2020 (обновлено: 12:04 17.09.2020)
6796
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты и деньги.
Банковские карты и деньги. - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" поменяет название на ЮMoney, сообщает его пресс-служба.
Окончательно это произойдет после 15 декабря 2020 года, а до того новый и старый бренды будут использоваться одновременно.
В компании пояснили, что разработали новый бренд самостоятельно. В его основе — английское слово money и кириллическая буква Ю, составленная из апострофа и круга.
"В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ЮMoney продолжит совершенствовать уже существующие сервисы "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Касса", а также добавит к ним другие возможности и методы, доступные пользователям экосистемы Сбербанка.
"Яндекс.Деньги" были совместным активом "Яндекса" и Сбербанка, но в июле банк выкупил у "Яндекса" его долю. Теперь Сбербанку принадлежат 75 процентов "Яндекс.Денег", а его дочерней структуре "Цифровые активы" — 25 процентов.
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