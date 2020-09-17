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https://ria.ru/20200917/waititi-1577311692.html
Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете
Комедийный сериал "Наш флаг означает смерть", над которым работают Тайка Вайтити, Дэвид Дженкинс и Гаррет Баш, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:15
2020-09-17T02:15
культура
тайка вайтити
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Комедийный сериал "Наш флаг означает смерть", над которым работают Тайка Вайтити, Дэвид Дженкинс и Гаррет Баш, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, <a href="https://deadline.com/2020/09/hbo-max-orders-period-comedy-our-flag-means-death-taika-waititi-david-jenkins-1234577122/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Дэвид Дженкинс – шоураннер проекта, в основе которого реальные приключения Стида Боннета – дворянина, решившего в начале XVIII века покончить со своими привилегиями, став пиратом. Он купил корабль, назвал его "Месть" и начал путешествовал на нем вдоль берегов Северной Америки, нападая на проходящие мимо суда. Тайка Вайтити снимет первый эпизод сериала. Предполагается, что он это сделает после завершения съемок ленты "Тор: Любовь и Гром", которые пока не начались.Одним из его недавних проектов стал финальный эпизод первого сезона "Мандалорца" на Disney+, а сейчас он работает над фильмом "Следующий гол — победный" для Searchlight Pictures о голландском тренере Томара Рогнгене, который пытается превратить сборную Американского Самоа из неудачников в победителей. Вайтити получил премию "Оскар" в 2019 году за адаптацию сценария своего фильма "Кролик Джоджо".
https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html
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тайка вайтити, кино и сериалы, новости культуры

Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете

02:15 17.09.2020
99
© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Комедийный сериал "Наш флаг означает смерть", над которым работают Тайка Вайтити, Дэвид Дженкинс и Гаррет Баш, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, сообщает Deadline.
Дэвид Дженкинс – шоураннер проекта, в основе которого реальные приключения Стида Боннета – дворянина, решившего в начале XVIII века покончить со своими привилегиями, став пиратом. Он купил корабль, назвал его "Месть" и начал путешествовал на нем вдоль берегов Северной Америки, нападая на проходящие мимо суда.
Тайка Вайтити снимет первый эпизод сериала. Предполагается, что он это сделает после завершения съемок ленты "Тор: Любовь и Гром", которые пока не начались.
Одним из его недавних проектов стал финальный эпизод первого сезона "Мандалорца" на Disney+, а сейчас он работает над фильмом "Следующий гол — победный" для Searchlight Pictures о голландском тренере Томара Рогнгене, который пытается превратить сборную Американского Самоа из неудачников в победителей.
Вайтити получил премию "Оскар" в 2019 году за адаптацию сценария своего фильма "Кролик Джоджо".
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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КультураТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культуры
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