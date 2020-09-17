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В центре Киева прогремел взрыв
Взрыв прогремел в ресторане на Андреевском спуске в центре Киева, предварительно известно о двух пострадавших, сообщило издание "Киев оперативный". РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:29
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киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Взрыв прогремел в ресторане на Андреевском спуске в центре <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, предварительно известно о двух пострадавших, сообщило издание <a href="https://kyivoperativ.info/" target="_blank">"Киев оперативный".</a>Два человека пострадали в результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве, передает в четверг пресс-служба полиции украинской столицы.Информация о взрыве, как сообщается, поступила правоохранителям в 16.06 мск."По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва", - подчеркнули в полиции.
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киев
РИА Новости
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60
киев, в мире

В центре Киева прогремел взрыв

17:29 17.09.2020 (обновлено: 17:59 17.09.2020)
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© Фото : Нацполиция КиеваОперативные службы на месте взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве
Оперативные службы на месте взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Нацполиция Киева
Оперативные службы на месте взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в ресторане на Андреевском спуске в центре Киева, предварительно известно о двух пострадавших, сообщило издание "Киев оперативный".

"Около 16.00 (совпадает с мск) произошел взрыв в ресторане "Канапа" (Андреевский спуск, 19). По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Двух пострадавших госпитализировали", - сообщается в Telegram-канале издания.

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В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
Два человека пострадали в результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве, передает в четверг пресс-служба полиции украинской столицы.
"Предварительно, в результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва", - сообщила пресс-служба полиции в Facebook.
Информация о взрыве, как сообщается, поступила правоохранителям в 16.06 мск.
"По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва", - подчеркнули в полиции.
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17 сентября, 17:36
СКСша Капут
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