https://ria.ru/20200917/vzryv-1577400593.html

В центре Киева прогремел взрыв

Взрыв прогремел в ресторане на Андреевском спуске в центре Киева, предварительно известно о двух пострадавших, сообщило издание "Киев оперативный". РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:29

2020-09-17T17:29

2020-09-17T17:59

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Взрыв прогремел в ресторане на Андреевском спуске в центре <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, предварительно известно о двух пострадавших, сообщило издание <a href="https://kyivoperativ.info/" target="_blank">"Киев оперативный".</a>Два человека пострадали в результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве, передает в четверг пресс-служба полиции украинской столицы.Информация о взрыве, как сообщается, поступила правоохранителям в 16.06 мск."По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва", - подчеркнули в полиции.

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https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069619.html

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киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, в мире