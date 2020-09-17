https://ria.ru/20200917/vydacha-1577369540.html

Юрист оценил вероятность выдачи российских авиадиспетчеров Польше

Польша не сможет реализовать возможное требование о выдаче российских авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:22

2020-09-17T10:22

2020-09-17T10:22

анатолий капустин

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

польша

катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151242/13/1512421367_0:81:3353:1967_1400x0_80_0_0_916ca693f6f725a95144894ce1f4cd93.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Польша не сможет реализовать возможное требование о выдаче российских авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> на борту в 2010 году, Конституция РФ запрещает выдачу своих граждан за рубеж, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kapustin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Капустин</a>.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям."Нулевые перспективы. У нас есть статья в конституции, которая запрещает выдачу другим государствам. Все же давным-давно закрыто. Поэтому, даже если они получат согласие суда, максимум, что они могут - обратиться в Интерпол. Обычно если Интерпол, то там тоже все очень сложно, там надо предоставить четкие доказательства, что они совершили преступление, а они только хотят их опросить в качестве подозреваемых. Если мы откажем, я думаю, что никаких перспектив особых у них не будет", - сказал Капустин РИА Новости.Он отметил, что правовая помощь между государствами осуществляется на основе двусторонних соглашений."Если бы это были польские граждане, они могли бы запросить, у нас не было бы оснований для отказа на основе двусторонних или многосторонних конвенций. Когда речь идет о российских гражданах, пусть принимают любое решение, конституция обязывает наши государственные органы отказывать в выдаче своих граждан", - сказал эксперт.Ранее польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20200801/1575244994.html

https://ria.ru/20200731/1575216906.html

2

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий капустин, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии, в мире