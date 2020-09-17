https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов

Белоруссия не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами: эти выборы состоялись и они законны, заявил в четверг президент... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:21

2020-09-17T20:21

2020-09-17T20:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами: эти выборы состоялись и они законны, заявил в четверг президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> ранее отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против Лукашенко и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением."Сегодня они подключили еще одну, как они считают, термоядерную бомбу. "Взорвали". В <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> не то Европарламент, не то <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовет</a> подключился к этому и также не признал наши выборы", - сказал Лукашенко, выступая на женском форуме в "Минск-Арене". Трансляцию выступления ведет в Youtube Белтелерадиокомпания."На этот счет хочу сказать следующее... Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании: выборы состоялись и они законны", - подчеркнул глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577402665.html

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577403627.html

Андрей Ясневич Молодец Батька! 141

Akmal Xxx Если Беларусь географически находится на континенте под названием Европа,это еще не означает,что всякие демагоги с ЕС имеет право вмешиваться во внутренние дела суверенной республики и навязывать ей свою волю. 121

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире