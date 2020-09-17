Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов
20:21 17.09.2020 (обновлено: 20:31 17.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами: эти выборы состоялись и они законны, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Депутаты Европарламента ранее отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против Лукашенко и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.
"Сегодня они подключили еще одну, как они считают, термоядерную бомбу. "Взорвали". В Брюсселе не то Европарламент, не то Евросовет подключился к этому и также не признал наши выборы", - сказал Лукашенко, выступая на женском форуме в "Минск-Арене". Трансляцию выступления ведет в Youtube Белтелерадиокомпания.
"На этот счет хочу сказать следующее... Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании: выборы состоялись и они законны", - подчеркнул глава государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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