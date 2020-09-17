https://ria.ru/20200917/vybory-1577409182.html

Лавров назвал избирательную кампанию в США "удивительной"

Демократы в США делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать Дональду Трампу на президентских... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:21

2020-09-17T19:21

2020-09-17T19:21

президентские выборы в сша - 2020

россия

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Демократы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> на президентских выборах, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы, как и любая другая нормальная страна, которая заботится о своих интересах, об интересах международной безопасности, внимательно следим за тем, как идет избирательная кампания в США. Там много удивительного", - сказал Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> видят, насколько важное значение российская тема имеет в этом избирательном процессе."Демократы делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать Дональду Трампу", - отметил российский министр.При этом глава МИД России отказался комментировать ситуацию с выборами в США. "Это их закон и избирательная система. Любые мои комментарии будут снова истолкованы как попытка вмешательства во внутренние дела. Скажу только одно, — о чем не раз говорил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, — мы будем уважать любой результат этих выборов и волеизъявления американского народа", - заявил Лавров."Мы понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет, как это громогласно заявляют представители обеих партий. Хотя есть надежда, что здравый смысл восторжествует, и, кто бы ни стал президентом, новым американским правительством и администрацией будет осознана необходимость сотрудничать с нами для решения очень серьезных, глобальных проблем, от которых зависит состояние международной обстановки", - добавил министр. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200917/vybory-1577401366.html

https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире