Лавров назвал избирательную кампанию в США "удивительной"
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© Samuel CorumИзбиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
© Samuel Corum
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Демократы в США делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать Дональду Трампу на президентских выборах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы, как и любая другая нормальная страна, которая заботится о своих интересах, об интересах международной безопасности, внимательно следим за тем, как идет избирательная кампания в США. Там много удивительного", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, в Москве видят, насколько важное значение российская тема имеет в этом избирательном процессе.
"Демократы делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать Дональду Трампу", - отметил российский министр.
При этом глава МИД России отказался комментировать ситуацию с выборами в США.
"Это их закон и избирательная система. Любые мои комментарии будут снова истолкованы как попытка вмешательства во внутренние дела. Скажу только одно, — о чем не раз говорил президент России Владимир Путин, — мы будем уважать любой результат этих выборов и волеизъявления американского народа", - заявил Лавров.
"Мы понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет, как это громогласно заявляют представители обеих партий. Хотя есть надежда, что здравый смысл восторжествует, и, кто бы ни стал президентом, новым американским правительством и администрацией будет осознана необходимость сотрудничать с нами для решения очень серьезных, глобальных проблем, от которых зависит состояние международной обстановки", - добавил министр.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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