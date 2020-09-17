https://ria.ru/20200917/vybory-1577401366.html

Директор ФБР обвинил Россию в попытках "посеять раздор" в США

Директор ФБР Кристофер Рэй утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:37

2020-09-17T17:37

2020-09-17T17:37

президентские выборы в сша - 2020

россия

фбр

кристофер рэй

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости.</strong> Директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы."Я думаю, что разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы "злонамеренное иностранное влияние" в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве. Мы не видим этой второй части пока в этом году или в этом цикле. Но мы точно видим активные усилия русских, направленные на то, чтобы повлиять на наши выборы", - сказал Рэй в ходе слушаний в конгрессе.По его словам, в этом году наблюдается использование соцсетей, государственных СМИ, онлайн-журналов, направленное на то, чтобы "посеять раздор".Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html

https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, кристофер рэй, сша, в мире