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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200917/vybory-1577401366.html
Директор ФБР обвинил Россию в попытках "посеять раздор" в США
Директор ФБР Кристофер Рэй утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:37
2020-09-17T17:37
президентские выборы в сша - 2020
россия
фбр
кристофер рэй
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости.</strong> Директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Рэй</a> утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы."Я думаю, что разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы "злонамеренное иностранное влияние" в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве. Мы не видим этой второй части пока в этом году или в этом цикле. Но мы точно видим активные усилия русских, направленные на то, чтобы повлиять на наши выборы", - сказал Рэй в ходе слушаний в конгрессе.По его словам, в этом году наблюдается использование соцсетей, государственных СМИ, онлайн-журналов, направленное на то, чтобы "посеять раздор".Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html
https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html
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россия, фбр, кристофер рэй, сша, в мире

Директор ФБР обвинил Россию в попытках "посеять раздор" в США

17:37 17.09.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikДиректор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. 13 февраля 2018
Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. 13 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы.
"Я думаю, что разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы "злонамеренное иностранное влияние" в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве. Мы не видим этой второй части пока в этом году или в этом цикле. Но мы точно видим активные усилия русских, направленные на то, чтобы повлиять на наши выборы", - сказал Рэй в ходе слушаний в конгрессе.
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15 сентября, 16:51Президентские выборы в США - 2020
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По его словам, в этом году наблюдается использование соцсетей, государственных СМИ, онлайн-журналов, направленное на то, чтобы "посеять раздор".
Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России
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Президентские выборы в США - 2020РоссияФБРКристофер РэйСШАВ мире
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