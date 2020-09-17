https://ria.ru/20200917/vybory-1577391118.html

Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:27

2020-09-17T15:27

2020-09-17T15:27

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой."Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться "избирателям" или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются", - написал президент США в своем <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Дональд Трамп снова призвал "пока не поздно" прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать как раньше на избирательных участках.В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Президент Дональд Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы, в свою очередь, подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577118910.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире