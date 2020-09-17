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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200917/vybory-1577391118.html
Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:27
2020-09-17T15:27
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой."Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться "избирателям" или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются", - написал президент США в своем <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Дональд Трамп снова призвал "пока не поздно" прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать как раньше на избирательных участках.В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Президент Дональд Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы, в свою очередь, подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577118910.html
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов

15:27 17.09.2020
569
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой.
"Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться "избирателям" или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются", - написал президент США в своем Twitter.
Дональд Трамп снова призвал "пока не поздно" прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать как раньше на избирательных участках.
В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Президент Дональд Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы, в свою очередь, подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.
Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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