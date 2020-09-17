Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
13:48 17.09.2020 (обновлено: 14:10 17.09.2020)
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, говорится в согласованном тексте соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.
"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.
Депутаты Европарламента на пленарной сентябрьской сессии 14-17 сентября обсуждали ситуацию в Белоруссии, ситуации с Алексеем Навальным и отношения с Россией, а также обстановку в Восточном Средиземноморье, Турцию, запуск европейского механизма восстановления экономики ЕС и другие вопросы.
15 сентября, 20:01МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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