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Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, говорится в согласованном... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:48
2020-09-17T14:10
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом, говорится в согласованном тексте соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.Депутаты Европарламента на пленарной сентябрьской сессии 14-17 сентября обсуждали ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, ситуации с Алексеем Навальным и отношения с Россией, а также обстановку в Восточном Средиземноморье, Турцию, запуск европейского механизма восстановления экономики ЕС и другие вопросы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
Белоруссия не признала выборы в Европарламент))))))
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Это проблемы ЕП
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белоруссия
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

13:48 17.09.2020 (обновлено: 14:10 17.09.2020)
28480
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, говорится в согласованном тексте соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.

"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.

Депутаты Европарламента на пленарной сентябрьской сессии 14-17 сентября обсуждали ситуацию в Белоруссии, ситуации с Алексеем Навальным и отношения с Россией, а также обстановку в Восточном Средиземноморье, Турцию, запуск европейского механизма восстановления экономики ЕС и другие вопросы.
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Обсудить 58
Александр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белоруссия не признала выборы в Европарламент))))))
17 сентября, 13:50
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
921200123
Это проблемы ЕП
17 сентября, 13:51
дмитрий прерисдмитрий прерис
87000122
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