https://ria.ru/20200917/vybory-1577384306.html

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, говорится в согласованном... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:48

2020-09-17T13:48

2020-09-17T14:10

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Европейский парламент не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом, говорится в согласованном тексте соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.Депутаты Европарламента на пленарной сентябрьской сессии 14-17 сентября обсуждали ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, ситуации с Алексеем Навальным и отношения с Россией, а также обстановку в Восточном Средиземноморье, Турцию, запуск европейского механизма восстановления экономики ЕС и другие вопросы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html

Егор Панкратов Белоруссия не признала выборы в Европарламент)))))) 142

дмитрий прерис Это проблемы ЕП 110

58

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире