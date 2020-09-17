https://ria.ru/20200917/voda-1577381375.html

В Совфеде объяснили позицию Киева по водоснабжению Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти отказываются возобновлять подачу днепровской... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:22

2020-09-17T13:22

2020-09-17T13:22

сергей цеков

совет федерации рф

мид украины

симферополь

республика крым

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576811190_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5807aeb3b219e4145a4dfebefc80be3a.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> заявил, что киевские власти отказываются возобновлять подачу днепровской воды в Крым, так как стремятся отомстить крымчанам за их выбор вернуться на свою историческую родину в Россию.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">министерстве иностранных дел Украины</a> заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.По его словам, киевские власти в отношении Крыма придерживаются античеловеческой политики."К сожалению, мировое сообщество не принимает никаких серьезных мер воздействия на Украину, которая пытается шантажировать Крым вопросом водоснабжения", - подчеркнул сенатор.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и близлежащих районах с августа введена режимная подача воды в дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/aksenov-1577101834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/krym-1577083756.html

3

симферополь

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, совет федерации рф, мид украины, симферополь, республика крым, украина, общество