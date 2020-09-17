В Совфеде объяснили позицию Киева по водоснабжению Крыма
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти отказываются возобновлять подачу днепровской воды в Крым, так как стремятся отомстить крымчанам за их выбор вернуться на свою историческую родину в Россию.
Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.
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"Позиция киевских властей основана на ненависти и желании отомстить крымчанам, которые пошли своим путем. Для них перекрытие воды – это самая большая возможность наказать крымчан, которые выразили свою волю и воссоединились с Россией", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевские власти в отношении Крыма придерживаются античеловеческой политики.
"К сожалению, мировое сообщество не принимает никаких серьезных мер воздействия на Украину, которая пытается шантажировать Крым вопросом водоснабжения", - подчеркнул сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и близлежащих районах с августа введена режимная подача воды в дома.
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