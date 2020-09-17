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В Совфеде объяснили позицию Киева по водоснабжению Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти отказываются возобновлять подачу днепровской... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:22
2020-09-17T13:22
сергей цеков
совет федерации рф
мид украины
симферополь
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> заявил, что киевские власти отказываются возобновлять подачу днепровской воды в Крым, так как стремятся отомстить крымчанам за их выбор вернуться на свою историческую родину в Россию.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">министерстве иностранных дел Украины</a> заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.По его словам, киевские власти в отношении Крыма придерживаются античеловеческой политики."К сожалению, мировое сообщество не принимает никаких серьезных мер воздействия на Украину, которая пытается шантажировать Крым вопросом водоснабжения", - подчеркнул сенатор.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и близлежащих районах с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/aksenov-1577101834.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/krym-1577083756.html
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симферополь
республика крым
украина
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сергей цеков, совет федерации рф, мид украины, симферополь, республика крым, украина, общество

В Совфеде объяснили позицию Киева по водоснабжению Крыма

13:22 17.09.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти отказываются возобновлять подачу днепровской воды в Крым, так как стремятся отомстить крымчанам за их выбор вернуться на свою историческую родину в Россию.
Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:08
"Экоцид". Аксенова возмутило прекращение Киевом подачи воды в Крым
"Позиция киевских властей основана на ненависти и желании отомстить крымчанам, которые пошли своим путем. Для них перекрытие воды – это самая большая возможность наказать крымчан, которые выразили свою волю и воссоединились с Россией", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевские власти в отношении Крыма придерживаются античеловеческой политики.
"К сожалению, мировое сообщество не принимает никаких серьезных мер воздействия на Украину, которая пытается шантажировать Крым вопросом водоснабжения", - подчеркнул сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и близлежащих районах с августа введена режимная подача воды в дома.
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 12:14
"Коллективное наказание". Захарова о блокировании поставок воды в Крым
2260101
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Сергей ЦековСовет Федерации РФМИД УкраиныСимферопольРеспублика КрымУкраинаОбщество
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