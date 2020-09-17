https://ria.ru/20200917/vinnik-1577381424.html

Москалькова попросила минюст Франции о содействии в ситуации с Винником

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила обращение министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти с просьбой изменить меру пресечения... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:24

2020-09-17T13:24

2020-09-17T13:43

греция

париж

александр винник

татьяна москалькова

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> отправила обращение министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти с просьбой изменить меру пресечения россиянину <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александру Виннику</a>, который за время нахождения в Греции и Франции потерял уже более 30% веса, следует из обращения.Ранее Москалькова заявила РИА Новости, что намерена обратиться к главе французского минюста в защиту россиянина Винника, которого накануне суд Парижа оставил под стражей до начала рассмотрения его дела в конце октября.Омбудсмен добавила, что за время нахождения в заключении на территории Греции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Винник неоднократно объявлял голодовку и потерял более 30% веса. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти рассмотреть вопрос об экстрадиции на родину россиянина Александра Винника, обвиняемого во Франции в вымогательстве и отмывании денег, следует из обращения.Омбудсмен подчеркнула, что решение о выдаче Винника в Россию будет по достоинству оценено не только российским гражданином, но и всем российским обществом.Посольство России во Франции готово предоставить россиянину Александру Виннику, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег, квартиру без дипломатического статуса и открытую для контроля, следует из обращения уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой к министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Фредерик Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.

https://ria.ru/20200622/1573290506.html

https://ria.ru/20200424/1570523579.html

https://ria.ru/20200217/1564896624.html

греция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, париж, александр винник, татьяна москалькова, франция, в мире