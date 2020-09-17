Москалькова попросила минюст Франции о содействии в ситуации с Винником
13:24 17.09.2020 (обновлено: 13:43 17.09.2020)
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Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила обращение министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти с просьбой изменить меру пресечения россиянину Александру Виннику, который за время нахождения в Греции и Франции потерял уже более 30% веса, следует из обращения.
Ранее Москалькова заявила РИА Новости, что намерена обратиться к главе французского минюста в защиту россиянина Винника, которого накануне суд Парижа оставил под стражей до начала рассмотрения его дела в конце октября.
"Свидетельствую вам свое почтение и обращаюсь по вопросу, имеющему исключительно гуманитарный характер. Речь идет о судьбе гражданина РФ Александра Винника, арестованного 25 июля 2017 в Греции и переданного 23 января 2020 г властям Французской Республики... Руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, прошу вас, уважаемый Дюпон-Моретти, поручить оказать возможное содействие в изменении меры пресечения в отношении А. Винника на не связанную с лишением свободы", - говорится в обращении уполномоченного.
Омбудсмен добавила, что за время нахождения в заключении на территории Греции и Франции Винник неоднократно объявлял голодовку и потерял более 30% веса.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти рассмотреть вопрос об экстрадиции на родину россиянина Александра Винника, обвиняемого во Франции в вымогательстве и отмывании денег, следует из обращения.
"Позвольте привлечь ваше внимание, что на территории РФ в отношении А. Винника возбуждено уголовное дело. В этой связи, исходя из гуманитарного аспекта этого вопроса, а также дружественных отношений между нашими странами, обращаюсь к Вам, уважаемый господин министр, с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции Александра Винника на родину", - говорится в обращении уполномоченного.
Омбудсмен подчеркнула, что решение о выдаче Винника в Россию будет по достоинству оценено не только российским гражданином, но и всем российским обществом.
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Посольство России во Франции готово предоставить россиянину Александру Виннику, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег, квартиру без дипломатического статуса и открытую для контроля, следует из обращения уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой к министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти.
"В случае положительного решения вопроса (изменения меры пресечения - ред.) посольство РФ во Франции готово предоставить Александру Виннику квартиру, не имеющую дипломатического статуса и открытую для контроля со стороны французской юстиции", - говорится в обращении уполномоченного.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
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