https://ria.ru/20200917/veter-1577415011.html

В Москве сильный ветер повалил 27 деревьев

Сильный ветер в Москве в четверг повалил 27 деревьев, повреждены 10 автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T21:59

2020-09-17T21:59

2020-09-17T21:59

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сильный ветер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг повалил 27 деревьев, повреждены 10 автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву в четверг, по данным Комплекса городского хозяйства, в отдельных районах города выпало более половины месячной нормы осадков."Сильный ветер повалил 27 деревьев, в результате чего были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий городские службы работают в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

https://ria.ru/20200917/osadki-1577414615.html

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москва

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество