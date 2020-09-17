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В Москве сильный ветер повалил 27 деревьев
Сильный ветер в Москве в четверг повалил 27 деревьев, повреждены 10 автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:59
2020-09-17T21:59
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сильный ветер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг повалил 27 деревьев, повреждены 10 автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву в четверг, по данным Комплекса городского хозяйства, в отдельных районах города выпало более половины месячной нормы осадков."Сильный ветер повалил 27 деревьев, в результате чего были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий городские службы работают в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.
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москва, общество

В Москве сильный ветер повалил 27 деревьев

21:59 17.09.2020
243
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сильный ветер в Москве в четверг повалил 27 деревьев, повреждены 10 автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Сильные дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву в четверг, по данным Комплекса городского хозяйства, в отдельных районах города выпало более половины месячной нормы осадков.
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 21:52
В отдельных районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков
"Сильный ветер повалил 27 деревьев, в результате чего были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий городские службы работают в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.
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