https://ria.ru/20200917/veter-1577404947.html
В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев
Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:22
2020-09-17T18:22
2020-09-17T18:25
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."По состоянию на 18.00, произошло падение 19 деревьев в 10 городских округах. Повреждено семь легковых автомашин, одна автобусная остановка, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие доставлены в больницы, детей среди них нет.
https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577405119.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия