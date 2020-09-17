https://ria.ru/20200917/vertolet-1577546542.html

Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС поступит на вооружение спасателей МАЦ

Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС поступит на вооружение спасателей Московского авиационного центра до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:19

2020-09-17T12:19

2020-09-21T13:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

гочсипб

московский авиационный центр

ка-32а11вс

безопасность

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый пожарный вертолет <a href="http://ria.ru/product_Ka-32A11VS/" target="_blank" data-auto="true">Ка-32А11ВС</a> поступит на вооружение спасателей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a> до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>."В конце 2020 года авиапарк ГКУ "МАЦ" планируется пополнить еще одним, таким же ВС, как пожарный вертолет Ка-32А11ВС", — говорится в сообщении.Также отмечается, что до конца 2021 года планируется поступление в авиацентр еще одного пожарного вертолета.Специалисты Московского авиационного центра приняли участие в Международной вертолетной выставке HeliRussia 2020. На выставке вертолетной индустрии сотрудники центра представили новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС и приняли участие в двух значимых мероприятиях – в конференциях "Пожаротушение с применением авиации" и "Современные методики спасательных операций"."По словам директора Московского авиацентра Кирилла Святенко, участие в деловой программе Международной вертолетной выставки HeliRussia 2020 стало интересным опытом: позволило пообщаться с коллегами и партнерами, обменяться навыками использования винтокрылых машин в мегаполисе", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20161027/1480096269.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, московский авиационный центр, ка-32а11вс, безопасность