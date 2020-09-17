https://ria.ru/20200917/vertolet-1577363192.html

Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"

Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, неустранимых замечаний со стороны Минобороны нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T03:19

2020-09-17T03:19

2020-09-17T09:16

новое оружие россии

россия

ка-52к "катран"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147619/22/1476192261_267:0:3908:2048_1400x0_80_0_0_86714f84fa9a4af2da7b6b7687b21b5b.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Морские вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Ka-52K_Katran/" target="_blank" data-auto="true">Ка-52К</a> "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, неустранимых замечаний со стороны Минобороны нет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikheev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Михеев</a>.В то же время он отметил, что Ка-52К и сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи новых фрегатов и корветов."Обязательно реализуется программа посадки на него (новый корабль. — Прим. ред.) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс", — рассказал генконструктор.Он подчеркнул, что вообще испытания вертолета проходят в течение всего цикла эксплуатации, поскольку меняется оборудование, оружие. Не меняются только несущая система и силовая установка.Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52К применялись в Сирии в ноябре 2017 года в ходе похода в Средиземное море авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".Боевой вертолет Ка-52К служит продолжением линейки "морских" вертолетов (Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31), разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

https://ria.ru/20171013/1506794877.html

https://ria.ru/20200823/vertolet-1576202687.html

Арсений Новиков Отлично 69

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ка-52к "катран", безопасность