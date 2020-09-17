Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200917/vertolet-1577363192.html
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, неустранимых замечаний со стороны Минобороны нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T03:19
2020-09-17T09:16
новое оружие россии
россия
ка-52к "катран"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147619/22/1476192261_267:0:3908:2048_1400x0_80_0_0_86714f84fa9a4af2da7b6b7687b21b5b.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Морские вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Ka-52K_Katran/" target="_blank" data-auto="true">Ка-52К</a> "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, неустранимых замечаний со стороны Минобороны нет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikheev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Михеев</a>.В то же время он отметил, что Ка-52К и сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи новых фрегатов и корветов."Обязательно реализуется программа посадки на него (новый корабль. — Прим. ред.) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс", — рассказал генконструктор.Он подчеркнул, что вообще испытания вертолета проходят в течение всего цикла эксплуатации, поскольку меняется оборудование, оружие. Не меняются только несущая система и силовая установка.Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52К применялись в Сирии в ноябре 2017 года в ходе похода в Средиземное море авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".Боевой вертолет Ка-52К служит продолжением линейки "морских" вертолетов (Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31), разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.
https://ria.ru/20171013/1506794877.html
https://ria.ru/20200823/vertolet-1576202687.html
Отлично
69
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147619/22/1476192261_736:0:3467:2048_1400x0_80_0_0_21eafcf816db2396c426b026c02d0cd7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ка-52к "катран", безопасность

Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"

03:19 17.09.2020 (обновлено: 09:16 17.09.2020)
28724
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТехники у вертолета Ка-52К "Катран"
Техники у вертолета Ка-52К Катран - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Техники у вертолета Ка-52К "Катран". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, неустранимых замечаний со стороны Минобороны нет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.

"Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <...> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация, конечно, пойдет в ВМФ", — сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что Ка-52К и сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи новых фрегатов и корветов.
"Обязательно реализуется программа посадки на него (новый корабль. — Прим. ред.) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс", — рассказал генконструктор.
Вертолет Ка-52К - РИА Новости, 1920, 13.10.2017
13 октября 2017, 18:02
Военно-морской хищник: зачем флот России вооружают "Катранами"
Он подчеркнул, что вообще испытания вертолета проходят в течение всего цикла эксплуатации, поскольку меняется оборудование, оружие. Не меняются только несущая система и силовая установка.
Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52К применялись в Сирии в ноябре 2017 года в ходе похода в Средиземное море авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Боевой вертолет Ка-52К служит продолжением линейки "морских" вертолетов (Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31), разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.
Экспонат стенда концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 15:50
КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы
7451072411
Обсудить 5
Новое оружие РоссииРоссияКа-52К "Катран"Безопасность
Популярные комментарии
Отлично
17 сентября, 05:42
Арсений НовиковАрсений Новиков
6800001
Рекомендуем
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
В МИД Китая заявили о крепкой "как скала" сплоченности с Россией
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
Работа станции скорой медицинской помощи
В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Производство автомобилей Renault Arkana
На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Подбитый немецкий танк брошен на поле боя
Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске
В Красноярске задержали директора клиники, где произошел пожар
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Экс-председатель ФРС США Алан Гринспен
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
Зал Верховной Рады Украины
Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
11:13Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Лента новостейМолния