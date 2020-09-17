Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html
Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас
Четыре года ожесточенных сражений, сотни сожженных немецких танков и своя фирменная тактика боя — ровно 120 лет назад, 17 сентября 1900-го, родился выдающийся... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:00
2020-09-17T08:05
россия
красная армия (ркка)
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148142/16/1481421679_0:189:2972:1861_1400x0_80_0_0_01150f95ccbf23481f8f96fe4a1f3d92.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Четыре года ожесточенных сражений, сотни сожженных немецких танков и своя фирменная тактика боя — ровно 120 лет назад, 17 сентября 1900-го, родился выдающийся советский военачальник Михаил Катуков. В Великую Отечественную он проявил себя талантливым командиром танковых частей Красной армии и сумел навязать идеологам блицкрига собственную инициативу. О том, как воевал Катуков, — в материале РИА Новости.Первые операцииВ первые дни войны наступающие передовые части вермахта наткнулись на ожесточенное сопротивление подразделений Красной армии, развернутых неподалеку от украинской деревни Клевани. Несмотря на численное и техническое превосходство немецкого авангарда, советские танки отчаянно атаковали, а артиллерия, заняв удачную позицию, била прямой наводкой по цепям пехоты. Немцам пришлось отойти. Это был первый крупный успех тогда еще малоизвестного молодого командира дивизии полковника Михаила Катукова, ставшего впоследствии одним из самых результативных военачальников СССР.Он попал в армию в 1919-м простым красноармейцем. После Гражданской от командира взвода дослужился до начальника штаба полка. В 1935-м окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. А Великую Отечественную Михаил Ефимович встретил командиром 20-й танковой дивизии 9-го мехкорпуса Киевского Особого военного округа.В первом бою соединение Катукова тоже понесло тяжелые потери — были уничтожены тридцать три легких танка БТ. Сам командир позже признавал, что эти быстроходные, но легкобронированные и слабовооруженные машины из-за недостатка опыта боевых действий использовали неправильно: "бэтэшки" нельзя было бросать в открытый бой, следовало действовать осторожнее.Через несколько дней советские войска, в том числе и дивизия Катукова, встретились с частями вермахта в районе городов Дубно, Луцк и Ровно. Здесь состоялось одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной: с обеих сторон участвовало более четырех с половиной тысяч машин.Сначала Красной армии удалось затормозить противника и даже нанести несколько мощных контрударов в направлении Дубно. Так, один из полков Катукова, атаковав с ходу 13-ю дивизию вермахта, уничтожил десятки единиц бронетехники и взял в плен более трехсот гитлеровцев. Но немцы постоянно получали подкрепления, активно действовала авиация. Чтобы сохранить войска, Катуков приказал отступать."Дивизия была слабо укомплектована, в основном легкими танками, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Тем не менее противника задержали, что предопределило отставание немецкой группы армий "Юг" от группы "Центр" и повлияло на исход германского блицкрига. Немцы тогда не смогли быстро прорваться к Киеву"."Катуковцам" не хватало людей, артиллерии и техники. Пришлось пойти на хитрость. Комдив и начальник артиллерии каждый день разрабатывали новый план "кочующих орудий". Батареи и днем и ночью меняли позиции — у немцев складывалось впечатление, что им противостоят крупные артиллерийские силы. Это также позволило сберечь орудия от ответных артобстрелов и бомбежек.К началу войны у Красной армии появились перспективные танки — Т-34. Немцы знали об этом и сильно опасались встречи с ними. Но в подразделения Катукова такие машины еще не поступили. И командир распорядился изготовить макеты "тридцатьчетверок".Несколько грузовиков обшили фанерой, приделали к ним деревянные "стволы" и покрасили в защитный цвет. Размещали "обманки" на опушках леса или в кустарниках, а рядом маскировали настоящие пушки. Немцы в таких местах осторожничали, сбавляли темп наступления.Бить "по-катуковски"После боев на Украине Катукова направили в Сталинград, поручив сформировать танковую бригаду. Боевых машин в то время критически не хватало, поэтому решили создавать менее крупные соединения. "Катуковцы" получили первые Т-34 — более маневренные, мощные и защищенные, чем танки прошлых поколений. Началась "обкатка" и притирка экипажей к новой технике.Причем Катуков, анализируя опыт предыдущих боев, стал разрабатывать другую тактику. Поскольку у немцев было преимущество в бронетехнике, он предложил применять танковые засады. Пехота оборудовала ложные окопы и устанавливала на позиции макеты пулеметов и артиллерийских орудий. Позади рыли траншеи полного профиля и в кустарниках или постройках прятали танки. Каждый экипаж заранее готовил несколько позиций для незаметного перемещения. При появлении противника засады молчали — видимость боя на переднем крае создавали только небольшие отряды в ложных окопах — Катуков называл этих бойцов "актерами". Когда по их позициям открывали огонь, они скрытно отходили назад.После авиаудара немцы пускали вперед танки и пехоту. Не обнаружив никого в ложных окопах, продвигались дальше и попадали под шквальный минометный и пулеметный обстрел. Советские танкисты дожидались, пока враг подойдет на 200-300 метров, и лишь после этого открывали огонь. Ловушка захлопывалась — по гитлеровцам практически в упор били с флангов и из тыла.Встреча у МценскаВ начале октября немцы ворвались в Орел. Крупный транспортный узел был удобным плацдармом для наступления на Москву. Командование Красной армии поставило задачу: дальше Мценска врага не пускать. В этот небольшой город в Орловской области к тому времени прибыла бригада Катукова — сдерживать бронированные армады генерала Гейнца Гудериана.Михаил Ефимович убедительно продемонстрировал эффективность разработанной им тактики. Имея многократное превосходство в технике, гитлеровцы несли под Мценском тяжелые потери — "катуковцы" действовали из засад неожиданно и стремительно, грамотно уходили из-под ударов авиации и порой сжигали целые моторизованные колонны. В боях под Мценском бригада Катукова уничтожила 133 вражеских машины, потеряв 28 своих."Особенно неутешительными были полученные нами донесения о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике, — писал Гудериан. — Русская пехота наступала с фронта, а танки наносили массированные удары по нашим флангам. Они кое-чему уже научились. На поле боя командир дивизии показал мне результаты боев 6 и 7 октября... Подбитые с обеих сторон танки еще оставались на своих местах. Потери русских были значительно меньше наших".После сражения под Мценском 4-ю бригаду Катукова переименовали в 1-ю гвардейскую, а командира наградили орденом Ленина и присвоили ему звание генерал-майора танковых войск. Дорога на БерлинПод Воронежем Катуков командовал танковым корпусом. Во многом из-за действий его танкистов немцам не удалось полностью захватить город, они увязли в боях и не смогли ударить по Сталинграду с юго-запада."В конце 1942-го Катуков в должности командующего 3-го механизированного корпуса участвует в операции "Марс" — Второй Ржевско-Сычевской операции, — уточняет Мягков. — Одной из ее целей было отвлечение немецких войск от южного фланга. Задачу выполнили — немцы не сумели перебросить значительные силы под Сталинград и на Кавказ. Противник был скован и нес большие потери, хотя в целом операция для нас сложилась неудачно и войска Катукова, войдя в прорыв, оказались отрезаны — им пришлось прорываться из окружения".После "Марса" Михаила Ефимовича назначили командующим 1-й гвардейской танковой армией. Ее перебросили под Курск, где "катуковцы" заняли оборону в районе Обояни."Действовали они успешно, немцы так и не прорвали оборону на южном фасе Курской дуги, — уточняет историк. — Гитлеровцы завязли и вынуждены были перенацелиться на Прохоровское направление".После Курской битвы танковые части Катукова устремились на запад. В Львовско-Сандомирской операции они захватили, удерживали и расширяли Сандомирский плацдарм, помогая наступлению Красной армии и освобождению Польши. "Кстати, в Польше танкисты не разрушали города, — отмечает Мягков. — В том числе сохранили древнюю столицу Гнезно, которая осталась практически невредимой. "Катуковцы" наносили максимальный урон противнику, но берегли мирных жителей. При этом темпы продвижения танковых войск достигали 50-70 километров в сутки".Весной 1945-го 1-я танковая армия Катукова перешла в наступление в рамках Берлинской операции. После тяжелейших боев прорвали оборону на Зееловских высотах восточнее германской столицы. Затем "катуковцы" успешно форсировали реку Шпрее и штурмовали Берлин.После войны дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков командовал танковыми и механизированными войсками советской группировки в Германии, затем — 5-й гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа. В 1959-м ему присвоили звание маршала бронетанковых войск.
https://ria.ru/20200730/1575083943.html
https://ria.ru/20191014/1559667620.html
https://ria.ru/20190703/1556122618.html
https://ria.ru/20180712/1524397017.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148142/16/1481421679_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_d13d3cbf5319ad70b8cb621cde768559.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, красная армия (ркка), великая отечественная война (1941-1945), безопасность

Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас

08:00 17.09.2020 (обновлено: 08:05 17.09.2020)
8024
© РИА Новости / Галина Санько / Перейти в фотобанкПодбитый немецкий танк брошен на поле боя
Подбитый немецкий танк брошен на поле боя - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Галина Санько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Четыре года ожесточенных сражений, сотни сожженных немецких танков и своя фирменная тактика боя — ровно 120 лет назад, 17 сентября 1900-го, родился выдающийся советский военачальник Михаил Катуков. В Великую Отечественную он проявил себя талантливым командиром танковых частей Красной армии и сумел навязать идеологам блицкрига собственную инициативу. О том, как воевал Катуков, — в материале РИА Новости.

Первые операции

В первые дни войны наступающие передовые части вермахта наткнулись на ожесточенное сопротивление подразделений Красной армии, развернутых неподалеку от украинской деревни Клевани.
Несмотря на численное и техническое превосходство немецкого авангарда, советские танки отчаянно атаковали, а артиллерия, заняв удачную позицию, била прямой наводкой по цепям пехоты. Немцам пришлось отойти. Это был первый крупный успех тогда еще малоизвестного молодого командира дивизии полковника Михаила Катукова, ставшего впоследствии одним из самых результативных военачальников СССР.
Он попал в армию в 1919-м простым красноармейцем. После Гражданской от командира взвода дослужился до начальника штаба полка. В 1935-м окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. А Великую Отечественную Михаил Ефимович встретил командиром 20-й танковой дивизии 9-го мехкорпуса Киевского Особого военного округа.
Капитуляция войск Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 08:00
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
В первом бою соединение Катукова тоже понесло тяжелые потери — были уничтожены тридцать три легких танка БТ. Сам командир позже признавал, что эти быстроходные, но легкобронированные и слабовооруженные машины из-за недостатка опыта боевых действий использовали неправильно: "бэтэшки" нельзя было бросать в открытый бой, следовало действовать осторожнее.
Через несколько дней советские войска, в том числе и дивизия Катукова, встретились с частями вермахта в районе городов Дубно, Луцк и Ровно. Здесь состоялось одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной: с обеих сторон участвовало более четырех с половиной тысяч машин.
Сначала Красной армии удалось затормозить противника и даже нанести несколько мощных контрударов в направлении Дубно. Так, один из полков Катукова, атаковав с ходу 13-ю дивизию вермахта, уничтожил десятки единиц бронетехники и взял в плен более трехсот гитлеровцев.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛегкий танк БТ-7
Лёгкий танк БТ-7 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Легкий танк БТ-7
Но немцы постоянно получали подкрепления, активно действовала авиация. Чтобы сохранить войска, Катуков приказал отступать.
"Дивизия была слабо укомплектована, в основном легкими танками, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Тем не менее противника задержали, что предопределило отставание немецкой группы армий "Юг" от группы "Центр" и повлияло на исход германского блицкрига. Немцы тогда не смогли быстро прорваться к Киеву".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-34
Танк Т-34 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк Т-34
"Катуковцам" не хватало людей, артиллерии и техники. Пришлось пойти на хитрость. Комдив и начальник артиллерии каждый день разрабатывали новый план "кочующих орудий". Батареи и днем и ночью меняли позиции — у немцев складывалось впечатление, что им противостоят крупные артиллерийские силы. Это также позволило сберечь орудия от ответных артобстрелов и бомбежек.
К началу войны у Красной армии появились перспективные танки — Т-34. Немцы знали об этом и сильно опасались встречи с ними. Но в подразделения Катукова такие машины еще не поступили. И командир распорядился изготовить макеты "тридцатьчетверок".
Несколько грузовиков обшили фанерой, приделали к ним деревянные "стволы" и покрасили в защитный цвет. Размещали "обманки" на опушках леса или в кустарниках, а рядом маскировали настоящие пушки. Немцы в таких местах осторожничали, сбавляли темп наступления.
© Фото : Общественное достояниеДовоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34
Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Общественное достояние
Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 года с пушкой Ф-34

Бить "по-катуковски"

После боев на Украине Катукова направили в Сталинград, поручив сформировать танковую бригаду. Боевых машин в то время критически не хватало, поэтому решили создавать менее крупные соединения. "Катуковцы" получили первые Т-34 — более маневренные, мощные и защищенные, чем танки прошлых поколений. Началась "обкатка" и притирка экипажей к новой технике.
Причем Катуков, анализируя опыт предыдущих боев, стал разрабатывать другую тактику. Поскольку у немцев было преимущество в бронетехнике, он предложил применять танковые засады. Пехота оборудовала ложные окопы и устанавливала на позиции макеты пулеметов и артиллерийских орудий. Позади рыли траншеи полного профиля и в кустарниках или постройках прятали танки. Каждый экипаж заранее готовил несколько позиций для незаметного перемещения.
Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г. - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
14 октября 2019, 08:00
"Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков
При появлении противника засады молчали — видимость боя на переднем крае создавали только небольшие отряды в ложных окопах — Катуков называл этих бойцов "актерами". Когда по их позициям открывали огонь, они скрытно отходили назад.
После авиаудара немцы пускали вперед танки и пехоту. Не обнаружив никого в ложных окопах, продвигались дальше и попадали под шквальный минометный и пулеметный обстрел. Советские танкисты дожидались, пока враг подойдет на 200-300 метров, и лишь после этого открывали огонь. Ловушка захлопывалась — по гитлеровцам практически в упор били с флангов и из тыла.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают немецкий танк
Советские воины рассматривают немецкий танк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советские воины рассматривают немецкий танк

Встреча у Мценска

В начале октября немцы ворвались в Орел. Крупный транспортный узел был удобным плацдармом для наступления на Москву. Командование Красной армии поставило задачу: дальше Мценска врага не пускать. В этот небольшой город в Орловской области к тому времени прибыла бригада Катукова — сдерживать бронированные армады генерала Гейнца Гудериана.
Михаил Ефимович убедительно продемонстрировал эффективность разработанной им тактики. Имея многократное превосходство в технике, гитлеровцы несли под Мценском тяжелые потери — "катуковцы" действовали из засад неожиданно и стремительно, грамотно уходили из-под ударов авиации и порой сжигали целые моторизованные колонны. В боях под Мценском бригада Катукова уничтожила 133 вражеских машины, потеряв 28 своих.
Подразделение 3-го Белорусского фронта форсирует реку Лучеса. Июнь 1944 г - РИА Новости, 1920, 03.07.2019
3 июля 2019, 08:00
Триумф "Багратиона". Чем Гитлер поплатился за оккупацию Белоруссии
"Особенно неутешительными были полученные нами донесения о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике, — писал Гудериан. — Русская пехота наступала с фронта, а танки наносили массированные удары по нашим флангам. Они кое-чему уже научились. На поле боя командир дивизии показал мне результаты боев 6 и 7 октября... Подбитые с обеих сторон танки еще оставались на своих местах. Потери русских были значительно меньше наших".
После сражения под Мценском 4-ю бригаду Катукова переименовали в 1-ю гвардейскую, а командира наградили орденом Ленина и присвоили ему звание генерал-майора танковых войск.
© AP PhotoПодполковник Хайнц Гудериан. 1941 год
Подполковник Хайнц Гудериан. 1941 год - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo
Подполковник Хайнц Гудериан. 1941 год

Дорога на Берлин

Под Воронежем Катуков командовал танковым корпусом. Во многом из-за действий его танкистов немцам не удалось полностью захватить город, они увязли в боях и не смогли ударить по Сталинграду с юго-запада.
"В конце 1942-го Катуков в должности командующего 3-го механизированного корпуса участвует в операции "Марс" — Второй Ржевско-Сычевской операции, — уточняет Мягков. — Одной из ее целей было отвлечение немецких войск от южного фланга. Задачу выполнили — немцы не сумели перебросить значительные силы под Сталинград и на Кавказ. Противник был скован и нес большие потери, хотя в целом операция для нас сложилась неудачно и войска Катукова, войдя в прорыв, оказались отрезаны — им пришлось прорываться из окружения".
После "Марса" Михаила Ефимовича назначили командующим 1-й гвардейской танковой армией. Ее перебросили под Курск, где "катуковцы" заняли оборону в районе Обояни.
У подбитого фашистского танка - РИА Новости, 1920, 12.07.2018
12 июля 2018, 08:00
Раскаленная броня. Как советская армия отгоняла гитлеровцев от Курска
"Действовали они успешно, немцы так и не прорвали оборону на южном фасе Курской дуги, — уточняет историк. — Гитлеровцы завязли и вынуждены были перенацелиться на Прохоровское направление".
После Курской битвы танковые части Катукова устремились на запад. В Львовско-Сандомирской операции они захватили, удерживали и расширяли Сандомирский плацдарм, помогая наступлению Красной армии и освобождению Польши.
© РИА Новости / Александр КапустянскийСоветские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Капустянский
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
"Кстати, в Польше танкисты не разрушали города, — отмечает Мягков. — В том числе сохранили древнюю столицу Гнезно, которая осталась практически невредимой. "Катуковцы" наносили максимальный урон противнику, но берегли мирных жителей. При этом темпы продвижения танковых войск достигали 50-70 километров в сутки".
Весной 1945-го 1-я танковая армия Катукова перешла в наступление в рамках Берлинской операции. После тяжелейших боев прорвали оборону на Зееловских высотах восточнее германской столицы. Затем "катуковцы" успешно форсировали реку Шпрее и штурмовали Берлин.
После войны дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков командовал танковыми и механизированными войсками советской группировки в Германии, затем — 5-й гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа. В 1959-м ему присвоили звание маршала бронетанковых войск.
© РИА Новости / Александр КапустянскийКомандующий 1-я гвардейской танковой армии генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
Командующий 1-я гвардейской танковой армии генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Капустянский
Командующий 1-я гвардейской танковой армии генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
31220114
Обсудить 0
РоссияКрасная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
Рекомендуем
Зал Верховной Рады Украины
Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
Люди на площади Хельден перед дворцом Хофбург в Вене, Австрия
Австрийцы — это просто самостоятельные немцы
Таблетки на фоне снимков МРТ
Изменяют сознание. Обнаружена опасность популярных препаратов
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Справка и паспорт
Как корреспондент РИА Новости покупала справки об отсутствии COVID-19
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Защита или опыты. Для чего американцам биолаборатории у границ России
Художник Никас Сафронов
Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции
Конверт с письмом
Муж развелся с женой и получил неожиданное предостережение от анонима
Российские рубли
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Девушка в маске на пляже
Отдохнуть без маски? За что россиян могут оштрафовать на курортах
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Люди гуляют по улице города
Книга жалоб: новый проект поможет жителям управлять городами
Остров в форме знака доллара
Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
11:13Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Лента новостейМолния