https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html

Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас

Четыре года ожесточенных сражений, сотни сожженных немецких танков и своя фирменная тактика боя — ровно 120 лет назад, 17 сентября 1900-го, родился выдающийся... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:05

россия

красная армия (ркка)

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Четыре года ожесточенных сражений, сотни сожженных немецких танков и своя фирменная тактика боя — ровно 120 лет назад, 17 сентября 1900-го, родился выдающийся советский военачальник Михаил Катуков. В Великую Отечественную он проявил себя талантливым командиром танковых частей Красной армии и сумел навязать идеологам блицкрига собственную инициативу. О том, как воевал Катуков, — в материале РИА Новости.Первые операцииВ первые дни войны наступающие передовые части вермахта наткнулись на ожесточенное сопротивление подразделений Красной армии, развернутых неподалеку от украинской деревни Клевани. Несмотря на численное и техническое превосходство немецкого авангарда, советские танки отчаянно атаковали, а артиллерия, заняв удачную позицию, била прямой наводкой по цепям пехоты. Немцам пришлось отойти. Это был первый крупный успех тогда еще малоизвестного молодого командира дивизии полковника Михаила Катукова, ставшего впоследствии одним из самых результативных военачальников СССР.Он попал в армию в 1919-м простым красноармейцем. После Гражданской от командира взвода дослужился до начальника штаба полка. В 1935-м окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. А Великую Отечественную Михаил Ефимович встретил командиром 20-й танковой дивизии 9-го мехкорпуса Киевского Особого военного округа.В первом бою соединение Катукова тоже понесло тяжелые потери — были уничтожены тридцать три легких танка БТ. Сам командир позже признавал, что эти быстроходные, но легкобронированные и слабовооруженные машины из-за недостатка опыта боевых действий использовали неправильно: "бэтэшки" нельзя было бросать в открытый бой, следовало действовать осторожнее.Через несколько дней советские войска, в том числе и дивизия Катукова, встретились с частями вермахта в районе городов Дубно, Луцк и Ровно. Здесь состоялось одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной: с обеих сторон участвовало более четырех с половиной тысяч машин.Сначала Красной армии удалось затормозить противника и даже нанести несколько мощных контрударов в направлении Дубно. Так, один из полков Катукова, атаковав с ходу 13-ю дивизию вермахта, уничтожил десятки единиц бронетехники и взял в плен более трехсот гитлеровцев. Но немцы постоянно получали подкрепления, активно действовала авиация. Чтобы сохранить войска, Катуков приказал отступать."Дивизия была слабо укомплектована, в основном легкими танками, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Тем не менее противника задержали, что предопределило отставание немецкой группы армий "Юг" от группы "Центр" и повлияло на исход германского блицкрига. Немцы тогда не смогли быстро прорваться к Киеву"."Катуковцам" не хватало людей, артиллерии и техники. Пришлось пойти на хитрость. Комдив и начальник артиллерии каждый день разрабатывали новый план "кочующих орудий". Батареи и днем и ночью меняли позиции — у немцев складывалось впечатление, что им противостоят крупные артиллерийские силы. Это также позволило сберечь орудия от ответных артобстрелов и бомбежек.К началу войны у Красной армии появились перспективные танки — Т-34. Немцы знали об этом и сильно опасались встречи с ними. Но в подразделения Катукова такие машины еще не поступили. И командир распорядился изготовить макеты "тридцатьчетверок".Несколько грузовиков обшили фанерой, приделали к ним деревянные "стволы" и покрасили в защитный цвет. Размещали "обманки" на опушках леса или в кустарниках, а рядом маскировали настоящие пушки. Немцы в таких местах осторожничали, сбавляли темп наступления.Бить "по-катуковски"После боев на Украине Катукова направили в Сталинград, поручив сформировать танковую бригаду. Боевых машин в то время критически не хватало, поэтому решили создавать менее крупные соединения. "Катуковцы" получили первые Т-34 — более маневренные, мощные и защищенные, чем танки прошлых поколений. Началась "обкатка" и притирка экипажей к новой технике.Причем Катуков, анализируя опыт предыдущих боев, стал разрабатывать другую тактику. Поскольку у немцев было преимущество в бронетехнике, он предложил применять танковые засады. Пехота оборудовала ложные окопы и устанавливала на позиции макеты пулеметов и артиллерийских орудий. Позади рыли траншеи полного профиля и в кустарниках или постройках прятали танки. Каждый экипаж заранее готовил несколько позиций для незаметного перемещения. При появлении противника засады молчали — видимость боя на переднем крае создавали только небольшие отряды в ложных окопах — Катуков называл этих бойцов "актерами". Когда по их позициям открывали огонь, они скрытно отходили назад.После авиаудара немцы пускали вперед танки и пехоту. Не обнаружив никого в ложных окопах, продвигались дальше и попадали под шквальный минометный и пулеметный обстрел. Советские танкисты дожидались, пока враг подойдет на 200-300 метров, и лишь после этого открывали огонь. Ловушка захлопывалась — по гитлеровцам практически в упор били с флангов и из тыла.Встреча у МценскаВ начале октября немцы ворвались в Орел. Крупный транспортный узел был удобным плацдармом для наступления на Москву. Командование Красной армии поставило задачу: дальше Мценска врага не пускать. В этот небольшой город в Орловской области к тому времени прибыла бригада Катукова — сдерживать бронированные армады генерала Гейнца Гудериана.Михаил Ефимович убедительно продемонстрировал эффективность разработанной им тактики. Имея многократное превосходство в технике, гитлеровцы несли под Мценском тяжелые потери — "катуковцы" действовали из засад неожиданно и стремительно, грамотно уходили из-под ударов авиации и порой сжигали целые моторизованные колонны. В боях под Мценском бригада Катукова уничтожила 133 вражеских машины, потеряв 28 своих."Особенно неутешительными были полученные нами донесения о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике, — писал Гудериан. — Русская пехота наступала с фронта, а танки наносили массированные удары по нашим флангам. Они кое-чему уже научились. На поле боя командир дивизии показал мне результаты боев 6 и 7 октября... Подбитые с обеих сторон танки еще оставались на своих местах. Потери русских были значительно меньше наших".После сражения под Мценском 4-ю бригаду Катукова переименовали в 1-ю гвардейскую, а командира наградили орденом Ленина и присвоили ему звание генерал-майора танковых войск. Дорога на БерлинПод Воронежем Катуков командовал танковым корпусом. Во многом из-за действий его танкистов немцам не удалось полностью захватить город, они увязли в боях и не смогли ударить по Сталинграду с юго-запада."В конце 1942-го Катуков в должности командующего 3-го механизированного корпуса участвует в операции "Марс" — Второй Ржевско-Сычевской операции, — уточняет Мягков. — Одной из ее целей было отвлечение немецких войск от южного фланга. Задачу выполнили — немцы не сумели перебросить значительные силы под Сталинград и на Кавказ. Противник был скован и нес большие потери, хотя в целом операция для нас сложилась неудачно и войска Катукова, войдя в прорыв, оказались отрезаны — им пришлось прорываться из окружения".После "Марса" Михаила Ефимовича назначили командующим 1-й гвардейской танковой армией. Ее перебросили под Курск, где "катуковцы" заняли оборону в районе Обояни."Действовали они успешно, немцы так и не прорвали оборону на южном фасе Курской дуги, — уточняет историк. — Гитлеровцы завязли и вынуждены были перенацелиться на Прохоровское направление".После Курской битвы танковые части Катукова устремились на запад. В Львовско-Сандомирской операции они захватили, удерживали и расширяли Сандомирский плацдарм, помогая наступлению Красной армии и освобождению Польши. "Кстати, в Польше танкисты не разрушали города, — отмечает Мягков. — В том числе сохранили древнюю столицу Гнезно, которая осталась практически невредимой. "Катуковцы" наносили максимальный урон противнику, но берегли мирных жителей. При этом темпы продвижения танковых войск достигали 50-70 километров в сутки".Весной 1945-го 1-я танковая армия Катукова перешла в наступление в рамках Берлинской операции. После тяжелейших боев прорвали оборону на Зееловских высотах восточнее германской столицы. Затем "катуковцы" успешно форсировали реку Шпрее и штурмовали Берлин.После войны дважды Герой Советского Союза Михаил Катуков командовал танковыми и механизированными войсками советской группировки в Германии, затем — 5-й гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа. В 1959-м ему присвоили звание маршала бронетанковых войск.

https://ria.ru/20200730/1575083943.html

https://ria.ru/20191014/1559667620.html

https://ria.ru/20190703/1556122618.html

https://ria.ru/20180712/1524397017.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красная армия (ркка), великая отечественная война (1941-1945), безопасность