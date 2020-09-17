https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577397347.html
"Вектор" завершил первую фазу исследований вакцины от COVID-19
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора завершил первую фазу клинических исследований вакцины от COVID-19. Как... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:48
2020-09-17T16:48
2020-09-17T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
astrazeneca
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ef31e5c4a20fc69501d20525674fbd6f.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> завершил первую фазу клинических исследований вакцины от COVID-19. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, эти испытания показали полную безопасность препарата.По его словам, всего в исследовании вакцины — на третьем этапе, при изучении ее эффективности, — примут участие не менее трех тысяч добровольцев.Он отметил, что вакцина центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.Специалист уточнил, что ВОЗ еженедельно публикует информацию о новых выявленных мутациях коронавируса, и таких вирусов изучено более 80 тысяч.Также Рыжиков заверил, что вакцины, разработанные на той же платформе, что и вакцина от COVID-19 центра "Вектор", на способность к воспроизводству не влияют.Специалист уточнил, что исследования репродуктивной токсичности вакцины в настоящее время приближаются к завершению. Говоря о сроках действия вакцины, Рыжиков отметил, что разработанный "Вектором" препарат пожизненного иммунитета не дает.Рыжиков уточнил, что она защищает минимум на полгода, добавив, что ограничений по ревакцинации у препарата нет.Материалы, где будут результаты исследований вакцины "Вектора", появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы.Вакцины от коронавируса в РоссииМинистр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> сообщал, что в настоящее время на регистрации в России находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции.Из этих вакцин одна — разработка центра "Вектор", одна — института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.Еще одна вакцина — "Спутник V", разработанная центром Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>, — уже зарегистрирована. Она стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200912/vozobnovlenie-1577149081.html
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577393873.html
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577386662.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_a6fd9a57a24f7d696a2c41970cd3c58d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, astrazeneca , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
завершил первую фазу клинических исследований вакцины от COVID-19. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, эти испытания показали полную безопасность препарата.
"Безвредность вакцины проверяется на первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины", — отметил специалист в прямом эфире Instagram-канала Роспотребнадзора.
По его словам, всего в исследовании вакцины — на третьем этапе, при изучении ее эффективности, — примут участие не менее трех тысяч добровольцев.
Он отметил, что вакцина центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.
"На данный момент мы можем быть спокойны, я думаю, и в дальнейшем, в будущем, эта вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса", — сказал Рыжиков.
Специалист уточнил, что ВОЗ еженедельно публикует информацию о новых выявленных мутациях коронавируса, и таких вирусов изучено более 80 тысяч.
Также Рыжиков заверил, что вакцины, разработанные на той же платформе, что и вакцина от COVID-19 центра "Вектор", на способность к воспроизводству не влияют.
"Опыты, которые нами были проведены ранее на вакцинах, созданных на аналогичных платформах, это была пептидная вакцина против лихорадки Эбола... показали, что вакцина не влияет на репродуктивность", — отметил он.
Специалист уточнил, что исследования репродуктивной токсичности вакцины в настоящее время приближаются к завершению.
Говоря о сроках действия вакцины, Рыжиков отметил, что разработанный "Вектором" препарат пожизненного иммунитета не дает.
"Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим", — пояснил он.
Рыжиков уточнил, что она защищает минимум на полгода, добавив, что ограничений по ревакцинации у препарата нет.
Материалы, где будут результаты исследований вакцины "Вектора", появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы.
"Результаты исследований мы готовим к публикации. Но, естественно, мы хотим защитить также наши результаты от неправомерного использования, поэтому, прежде всего, мы акцентируемся на подготовке патентов по вакцине", — сказал Рыжиков.
Вакцины от коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
сообщал, что в настоящее время на регистрации в России находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции.
Из этих вакцин одна — разработка центра "Вектор", одна — института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca
.
Еще одна вакцина — "Спутник V", разработанная центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
, — уже зарегистрирована. Она стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.