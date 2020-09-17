https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577397347.html

"Вектор" завершил первую фазу исследований вакцины от COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора завершил первую фазу клинических исследований вакцины от COVID-19. Как... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:48

2020-09-17T16:48

2020-09-17T16:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

astrazeneca

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> завершил первую фазу клинических исследований вакцины от COVID-19. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, эти испытания показали полную безопасность препарата.По его словам, всего в исследовании вакцины — на третьем этапе, при изучении ее эффективности, — примут участие не менее трех тысяч добровольцев.Он отметил, что вакцина центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.Специалист уточнил, что ВОЗ еженедельно публикует информацию о новых выявленных мутациях коронавируса, и таких вирусов изучено более 80 тысяч.Также Рыжиков заверил, что вакцины, разработанные на той же платформе, что и вакцина от COVID-19 центра "Вектор", на способность к воспроизводству не влияют.Специалист уточнил, что исследования репродуктивной токсичности вакцины в настоящее время приближаются к завершению. Говоря о сроках действия вакцины, Рыжиков отметил, что разработанный "Вектором" препарат пожизненного иммунитета не дает.Рыжиков уточнил, что она защищает минимум на полгода, добавив, что ограничений по ревакцинации у препарата нет.Материалы, где будут результаты исследований вакцины "Вектора", появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы.Вакцины от коронавируса в РоссииМинистр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> сообщал, что в настоящее время на регистрации в России находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции.Из этих вакцин одна — разработка центра "Вектор", одна — института Чумакова, одна китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.Еще одна вакцина — "Спутник V", разработанная центром Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>, — уже зарегистрирована. Она стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200912/vozobnovlenie-1577149081.html

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577393873.html

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577386662.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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