Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что США не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению в Соединенных Штатах только одна вакцина из проходящих испытания.
"Ни одна из вакцин, скорее всего, не получит разрешение в США до конца октября… Единственная вакцина, которая, если все пройдет идеально, может получить разрешение на применение при чрезвычайных обстоятельствах к концу октября – это Pfizer", - заявил Гейтс в интервью американскому телеканалу CNBC.
Однако основатель Microsoft надеется, что в случае подтверждения эффективности, к декабрю или январю следующего года разрешение на применение в США могут получить еще несколько вакцин.
Гейтс также озабочен способом и равномерностью распространения вакцин против коронавируса, он призывает к справедливой доставке лекарства, как среди жителей богатых стран, так и среди населения развивающихся государств. В противном случае, по словам миллиардера, неравное распределение вакцин может привести к намного большему числу смертей из-за COVID-19.
Телеканал отмечает, что в марте фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о сотрудничестве с несколькими фармацевтическими компаниями для разработки вакцины против коронавируса, включая компанию Pfizer, часть акций которой также принадлежит миллиардеру.
В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.
Ранее газета New York Times сообщила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты подготовиться к распространению вакцины от коронавируса в конце октября или начале ноября. После этого политические противники президента-республиканца Трампа обвинили администрацию в том, что она пытается искусственно ускорить подготовку вакцины до выборов. Главный инфекционист США Энтони Фаучи также выразил скептицизм относительно возможного распространения вакцины в ноябре.