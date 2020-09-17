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Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что США не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:45
2020-09-17T10:45
энтони фаучи
дональд трамп
microsoft corporation
astrazeneca
билл гейтс
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Основатель корпорации <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> считает, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению в Соединенных Штатах только одна вакцина из проходящих испытания.Однако основатель Microsoft надеется, что в случае подтверждения эффективности, к декабрю или январю следующего года разрешение на применение в США могут получить еще несколько вакцин.Гейтс также озабочен способом и равномерностью распространения вакцин против коронавируса, он призывает к справедливой доставке лекарства, как среди жителей богатых стран, так и среди населения развивающихся государств. В противном случае, по словам миллиардера, неравное распределение вакцин может привести к намного большему числу смертей из-за COVID-19.Телеканал отмечает, что в марте фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill &amp; Melinda Gates Foundation) объявил о сотрудничестве с несколькими фармацевтическими компаниями для разработки вакцины против коронавируса, включая компанию Pfizer, часть акций которой также принадлежит миллиардеру.В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>. Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.Ранее газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> сообщила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты подготовиться к распространению вакцины от коронавируса в конце октября или начале ноября. После этого политические противники президента-республиканца Трампа обвинили администрацию в том, что она пытается искусственно ускорить подготовку вакцины до выборов. Главный инфекционист США <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a> также выразил скептицизм относительно возможного распространения вакцины в ноябре.
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577184386.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/zdorove-1577297877.html
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РИА Новости
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энтони фаучи, дональд трамп, microsoft corporation, astrazeneca , билл гейтс, сша, в мире

Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США

10:45 17.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что США не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению в Соединенных Штатах только одна вакцина из проходящих испытания.

"Ни одна из вакцин, скорее всего, не получит разрешение в США до конца октября… Единственная вакцина, которая, если все пройдет идеально, может получить разрешение на применение при чрезвычайных обстоятельствах к концу октября – это Pfizer", - заявил Гейтс в интервью американскому телеканалу CNBC.

Однако основатель Microsoft надеется, что в случае подтверждения эффективности, к декабрю или январю следующего года разрешение на применение в США могут получить еще несколько вакцин.
Гейтс также озабочен способом и равномерностью распространения вакцин против коронавируса, он призывает к справедливой доставке лекарства, как среди жителей богатых стран, так и среди населения развивающихся государств. В противном случае, по словам миллиардера, неравное распределение вакцин может привести к намного большему числу смертей из-за COVID-19.
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Телеканал отмечает, что в марте фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о сотрудничестве с несколькими фармацевтическими компаниями для разработки вакцины против коронавируса, включая компанию Pfizer, часть акций которой также принадлежит миллиардеру.
В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.
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Ранее газета New York Times сообщила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты подготовиться к распространению вакцины от коронавируса в конце октября или начале ноября. После этого политические противники президента-республиканца Трампа обвинили администрацию в том, что она пытается искусственно ускорить подготовку вакцины до выборов. Главный инфекционист США Энтони Фаучи также выразил скептицизм относительно возможного распространения вакцины в ноябре.
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Энтони ФаучиДональд ТрампMicrosoft CorporationAstraZenecaБилл ГейтсСШАВ мире
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