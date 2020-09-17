https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577371018.html

Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что США не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:45

2020-09-17T10:45

2020-09-17T10:45

энтони фаучи

дональд трамп

microsoft corporation

astrazeneca

билл гейтс

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Основатель корпорации <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> считает, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению в Соединенных Штатах только одна вакцина из проходящих испытания.Однако основатель Microsoft надеется, что в случае подтверждения эффективности, к декабрю или январю следующего года разрешение на применение в США могут получить еще несколько вакцин.Гейтс также озабочен способом и равномерностью распространения вакцин против коронавируса, он призывает к справедливой доставке лекарства, как среди жителей богатых стран, так и среди населения развивающихся государств. В противном случае, по словам миллиардера, неравное распределение вакцин может привести к намного большему числу смертей из-за COVID-19.Телеканал отмечает, что в марте фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о сотрудничестве с несколькими фармацевтическими компаниями для разработки вакцины против коронавируса, включая компанию Pfizer, часть акций которой также принадлежит миллиардеру.В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>. Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.Ранее газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> сообщила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты подготовиться к распространению вакцины от коронавируса в конце октября или начале ноября. После этого политические противники президента-республиканца Трампа обвинили администрацию в том, что она пытается искусственно ускорить подготовку вакцины до выборов. Главный инфекционист США <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a> также выразил скептицизм относительно возможного распространения вакцины в ноябре.

https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577184386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/zdorove-1577297877.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, дональд трамп, microsoft corporation, astrazeneca , билл гейтс, сша, в мире