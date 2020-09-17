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https://ria.ru/20200917/uscherb-1577390431.html
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Пандемия коронавируса будет стоит мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Об этом в интервью газете Les Echos заявила главный экономист... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:17
2020-09-17T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оэср
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса будет стоит мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Об этом в интервью газете <a href="https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-coronavirus-va-couter-7000-milliards-de-dollars-a-leconomie-mondiale-1242938" target="_blank" rel="nofollow noopener">Les Echos</a> заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун. Она также добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, это еще больше усугубит ситуацию. По прогнозам ОЭСР, мировой ВВП снизится в нынешнем году на 4,5%. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Тем не менее множество опасений по поводу надвигающегося кризиса остаются актуальными.
https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html
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коронавирус covid-19, оэср, в мире, экономика

Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса

15:17 17.09.2020 (обновлено: 16:25 17.09.2020)
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© AP Photo / Kin CheungМужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пандемия коронавируса будет стоит мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Об этом в интервью газете Les Echos заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун.

"Мировая экономика не собирается восстанавливаться быстро. С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности. Это серьезное потрясение", — отметила Бун.

Она также добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, это еще больше усугубит ситуацию.
По прогнозам ОЭСР, мировой ВВП снизится в нынешнем году на 4,5%.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Тем не менее множество опасений по поводу надвигающегося кризиса остаются актуальными.
График котировок на бирже - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 20:06Распространение нового коронавируса
Миру предсказали скорый экономический кризис
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОЭСРВ миреЭкономика
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