https://ria.ru/20200917/uscherb-1577390431.html

Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса

Пандемия коронавируса будет стоит мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Об этом в интервью газете Les Echos заявила главный экономист... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:17

2020-09-17T15:17

2020-09-17T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оэср

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса будет стоит мировой экономике семь триллионов долларов к концу 2021 года. Об этом в интервью газете <a href="https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-coronavirus-va-couter-7000-milliards-de-dollars-a-leconomie-mondiale-1242938" target="_blank" rel="nofollow noopener">Les Echos</a> заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун. Она также добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, это еще больше усугубит ситуацию. По прогнозам ОЭСР, мировой ВВП снизится в нынешнем году на 4,5%. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Тем не менее множество опасений по поводу надвигающегося кризиса остаются актуальными.

https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оэср, в мире, экономика