https://ria.ru/20200917/ubiystvo-1577381734.html

За данные об убийце двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей

Награда в 500 тысяч рублей обещана тому, что даст достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, заявил губернатор... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:28

2020-09-17T13:28

2020-09-17T13:28

дмитрий миронов

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Награда в 500 тысяч рублей обещана тому, что даст достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>."Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "<a href="https://vk.com/mironovyaroslavl" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он описал приметы мужчины: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди, в спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета. Уточняется, что одежду он мог сменить."Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию", - призвал губернатор, указав телефоны УМВД.В Рыбинске 15 сентября <a href="https://ria.ru/20200915/ubiystvo-1577286120.html" target="_blank">были убиты сестры</a> 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

https://ria.ru/20200916/ubiystvo-1577320480.html

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ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, рыбинск, происшествия