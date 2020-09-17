Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/ubiystvo-1577381734.html
За данные об убийце двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей
Награда в 500 тысяч рублей обещана тому, что даст достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, заявил губернатор... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:28
2020-09-17T13:28
дмитрий миронов
ярославская область
рыбинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577315535_0:0:860:483_1400x0_80_0_0_6bc0ecac11b68d87bdf7956b3bc0fe9e.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Награда в 500 тысяч рублей обещана тому, что даст достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>."Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "<a href="https://vk.com/mironovyaroslavl" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он описал приметы мужчины: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди, в спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета. Уточняется, что одежду он мог сменить."Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию", - призвал губернатор, указав телефоны УМВД.В Рыбинске 15 сентября <a href="https://ria.ru/20200915/ubiystvo-1577286120.html" target="_blank">были убиты сестры</a> 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
https://ria.ru/20200916/ubiystvo-1577320480.html
3
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577315535_48:0:692:483_1400x0_80_0_0_14b861b3f5a7245f89da5bffeef262e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий миронов, ярославская область, рыбинск, происшествия

За данные об убийце двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей

13:28 17.09.2020
20435
© СК РФСотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел двух детей в Ярославской области. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел двух детей в Ярославской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Награда в 500 тысяч рублей обещана тому, что даст достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
"Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он описал приметы мужчины: 1979 года рождения, на вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди, в спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета. Уточняется, что одежду он мог сменить.
"Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию", - призвал губернатор, указав телефоны УМВД.
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
16 сентября, 14:29
Назван подозреваемый в убийстве двух малолетних сестер под Ярославлем
10317411
Обсудить 3
Дмитрий МироновЯрославская областьРыбинскПроисшествия
Рекомендуем
Ольга Серябкина
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией
Актер Сергей Глушко
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Рентгеновский снимок мозга
Назван неожиданный предвестник опухоли мозга
Выступление Данэлии Тулешовой на шоу Америка ищет таланты
На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Музей-заповедник Херсонес Таврический
В Крыму священник сорвался со скалы и погиб
Екатерина Ямщикова
Кто виновен в гибели матери двоих детей от острого аппендицита
Женщина на удаленной работе у себя дома
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Sony PlayStation 5
Sony назвала цены на PlayStation 5 в России
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Алексей Навальный
В Совфеде назвали выдвижение Навального на Нобелевскую премию "пакостью"
Луна
Американский эксперт оценил планы НАСА по добыче лунных ресурсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния