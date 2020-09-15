https://ria.ru/20200915/ubiystvo-1577286120.html

В Ярославской области ищут убийцу двух малолетних сестер

Следователи и полиция ищут убийцу двух сестер восьми и 13 лет, чьи тела их мать обнаружила дома в Рыбинске Ярославской области, вернувшись с работы, сообщают СУ РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:25

2020-09-15T19:25

2020-09-15T22:11

омская область

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен — РИА Новости.</strong> Следователи и полиция ищут убийцу двух сестер восьми и 13 лет, чьи тела их мать обнаружила дома в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>, вернувшись с работы, сообщают СУ СК по региону и областная прокуратура.По данным прокуратуры, трагедия произошла в семье, месяц назад переехавшей из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> в Рыбинск."Погибших обнаружила мать, вернувшись с работы", — говорится в сообщении.По данным прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела."В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления", — сообщает СУ СК по региону.По данным портала <a href="https://76.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">76.ru</a>, мать девочек проживала с возлюбленным, ранее судимым за тяжкие преступления.

https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577021939.html

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омская область

ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры розыскных мероприятий по факту убийства детей в Ярославской области 15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. 2020-09-15T19:25 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, ярославская область, рыбинск, происшествия