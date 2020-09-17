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Ивлееву укусила муха цеце
Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T23:07
2020-09-17T23:07
россия
анастасия ивлеева
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Телеведущую <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ивлееву</a> укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram."У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — поделилась она.Как уточнила Ивлеева в Telegram-канале, она начала покрываться волдырями, но затем приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться. Инцидент произошел на съемках проекта "Орел и решка". Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее.Она призвала поклонников не волноваться, поскольку сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева.
https://ria.ru/20200904/ivleeva-1576713454.html
https://ria.ru/20200821/soveduschaya-1576116093.html
Как самочувствие мухи? Переживаем за неё.
72
Думаю, что здравомыслящих больше, чем поклонников «мухи цеце».
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, анастасия ивлеева, общество

Ивлееву укусила муха цеце

23:07 17.09.2020
13840
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram.
"У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — поделилась она.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 00:58
Американская звезда неоднозначно отреагировала на танец Ивлеевой
Как уточнила Ивлеева в Telegram-канале, она начала покрываться волдырями, но затем приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться.
Инцидент произошел на съемках проекта "Орел и решка". Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее.
Она призвала поклонников не волноваться, поскольку сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.
Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева.
Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 22:34
Напарница Ивлеевой по "Орлу и решке" разгневала зрителей
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Обсудить 30
РоссияАнастасия ИвлееваОбщество
Популярные комментарии
Как самочувствие мухи? Переживаем за неё.
17 сентября, 23:12
MYMake Yellowstone Great Again
34370001
Думаю, что здравомыслящих больше, чем поклонников «мухи цеце».
17 сентября, 23:16
РБРуслан Браско
110008
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