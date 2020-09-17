https://ria.ru/20200917/tsetse-1577416790.html
Ивлееву укусила муха цеце
Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T23:07
2020-09-17T23:07
2020-09-17T23:07
россия
анастасия ивлеева
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Телеведущую <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ивлееву</a> укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram."У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — поделилась она.Как уточнила Ивлеева в Telegram-канале, она начала покрываться волдырями, но затем приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться. Инцидент произошел на съемках проекта "Орел и решка". Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее.Она призвала поклонников не волноваться, поскольку сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева.
https://ria.ru/20200904/ivleeva-1576713454.html
https://ria.ru/20200821/soveduschaya-1576116093.html
Make Yellowstone Great Again
Как самочувствие мухи? Переживаем за неё.
72
Руслан Браско
Думаю, что здравомыслящих больше, чем поклонников «мухи цеце».
10
30
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия ивлеева, общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости
. Телеведущую Анастасию Ивлееву
укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram.
"У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — поделилась она.
Как уточнила Ивлеева в Telegram-канале, она начала покрываться волдырями, но затем приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться.
Инцидент произошел на съемках проекта "Орел и решка". Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее.
Она призвала поклонников не волноваться, поскольку сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.
Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева.