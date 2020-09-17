https://ria.ru/20200917/tsetse-1577416790.html

Ивлееву укусила муха цеце

Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T23:07

2020-09-17T23:07

2020-09-17T23:07

россия

анастасия ивлеева

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Телеведущую <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ивлееву</a> укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram."У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — поделилась она.Как уточнила Ивлеева в Telegram-канале, она начала покрываться волдырями, но затем приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться. Инцидент произошел на съемках проекта "Орел и решка". Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее.Она призвала поклонников не волноваться, поскольку сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева.

https://ria.ru/20200904/ivleeva-1576713454.html

https://ria.ru/20200821/soveduschaya-1576116093.html

Make Yellowstone Great Again Как самочувствие мухи? Переживаем за неё. 72

Руслан Браско Думаю, что здравомыслящих больше, чем поклонников «мухи цеце». 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ивлеева, общество