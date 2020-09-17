https://ria.ru/20200917/tretyakovka-1577393201.html
Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова осудила экстремизм в искусстве
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова осудила проявления экстремизма в искусстве. В интервью РИА Новости она заявила,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:10
2020-09-17T19:10
2020-09-18T00:21
чеченская республика (чечня)
культура
выставки
зельфира трегулова
третьяковская галерея
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова осудила проявления экстремизма в искусстве. В интервью РИА Новости она заявила, что при художественном осмыслении драматических событий нашей истории должны быть внутренние ограничители.На прошедшей выставке "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" (Новая Третьяковка, 3 июля—6 сентября 2020 года) демонстрировалась картина, вызвавшая уже после закрытия экспозиции споры в соцсетях и СМИ. Это полотно художника Алексея Каллимы "Между случайностью и необходимостью". На нем изображены боевики на привале (один отдыхает, другой молится). Возмущение вызвала экспликация к картине от куратора Фонда Смирнова и Сорокина (фонд передал в дар Третьяковке эту и другие работы — для выставки "Поколение XXI"): "Каллима разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере"."Я категорически не согласна с кураторской трактовкой работы на выставке фонда Смирнова и Сорокина о "романтизации" героев картины, — заявила Зельфира Трегулова. — Эта трактовка недопустимо вольно обращается с очень чувствительной для нашего общества темой. И подобная романтизация точно не входит в задачи Третьяковской галереи.На полотне художника изображены участники боевых действий в Первую Чеченскую... Это те люди, часть которых впоследствии сделали выбор в пользу России. Так, например, поступил Герой России Ахмат Кадыров.При этом мы понимаем, что ни одна из структур, в том числе государственная, не бывает стопроцентно защищена от ошибок и провокаций, что, разумеется, вызывает наше сожаление".Выставка "Поколение XXI" проходила в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу с 3 июля по 6 сентября этого года. На ней было представлено около 120 произведений, ставших частью собрания галереи благодаря дару Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина.
https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), выставки, зельфира трегулова, третьяковская галерея
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова осудила проявления экстремизма в искусстве. В интервью РИА Новости она заявила, что при художественном осмыслении драматических событий нашей истории должны быть внутренние ограничители.
На прошедшей выставке "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" (Новая Третьяковка, 3 июля—6 сентября 2020 года) демонстрировалась картина, вызвавшая уже после закрытия экспозиции споры в соцсетях и СМИ. Это полотно художника Алексея Каллимы "Между случайностью и необходимостью". На нем изображены боевики на привале (один отдыхает, другой молится). Возмущение вызвала экспликация к картине от куратора Фонда Смирнова и Сорокина (фонд передал в дар Третьяковке эту и другие работы — для выставки "Поколение XXI"): "Каллима разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере".
"Я категорически не согласна с кураторской трактовкой работы на выставке фонда Смирнова и Сорокина о "романтизации" героев картины, — заявила Зельфира Трегулова. — Эта трактовка недопустимо вольно обращается с очень чувствительной для нашего общества темой. И подобная романтизация точно не входит в задачи Третьяковской галереи.
На полотне художника изображены участники боевых действий в Первую Чеченскую... Это те люди, часть которых впоследствии сделали выбор в пользу России. Так, например, поступил Герой России Ахмат Кадыров.
Художественное осмысление драматических событий нашей общей истории, безусловно, очень важно. Но и здесь должны быть очень точные и правильные внутренние ограничители.
Зельфира Трегулова
Гендиректор Государственной Третьяковской галереи
При этом мы понимаем, что ни одна из структур, в том числе государственная, не бывает стопроцентно защищена от ошибок и провокаций, что, разумеется, вызывает наше сожаление".
Выставка "Поколение XXI" проходила в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу с 3 июля по 6 сентября этого года. На ней было представлено около 120 произведений, ставших частью собрания галереи благодаря дару Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина.