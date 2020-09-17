https://ria.ru/20200917/tretyakovka-1577393201.html

Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова осудила экстремизм в искусстве

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова осудила проявления экстремизма в искусстве. В интервью РИА Новости она заявила,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:10

2020-09-17T19:10

2020-09-18T00:21

чеченская республика (чечня)

культура

выставки

зельфира трегулова

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402003_0:224:1320:967_1400x0_80_0_0_8a0be72468d77ed4aacbbbc9c220230e.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова осудила проявления экстремизма в искусстве. В интервью РИА Новости она заявила, что при художественном осмыслении драматических событий нашей истории должны быть внутренние ограничители.На прошедшей выставке "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" (Новая Третьяковка, 3 июля—6 сентября 2020 года) демонстрировалась картина, вызвавшая уже после закрытия экспозиции споры в соцсетях и СМИ. Это полотно художника Алексея Каллимы "Между случайностью и необходимостью". На нем изображены боевики на привале (один отдыхает, другой молится). Возмущение вызвала экспликация к картине от куратора Фонда Смирнова и Сорокина (фонд передал в дар Третьяковке эту и другие работы — для выставки "Поколение XXI"): "Каллима разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере"."Я категорически не согласна с кураторской трактовкой работы на выставке фонда Смирнова и Сорокина о "романтизации" героев картины, — заявила Зельфира Трегулова. — Эта трактовка недопустимо вольно обращается с очень чувствительной для нашего общества темой. И подобная романтизация точно не входит в задачи Третьяковской галереи.На полотне художника изображены участники боевых действий в Первую Чеченскую... Это те люди, часть которых впоследствии сделали выбор в пользу России. Так, например, поступил Герой России Ахмат Кадыров.При этом мы понимаем, что ни одна из структур, в том числе государственная, не бывает стопроцентно защищена от ошибок и провокаций, что, разумеется, вызывает наше сожаление".Выставка "Поколение XXI" проходила в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу с 3 июля по 6 сентября этого года. На ней было представлено около 120 произведений, ставших частью собрания галереи благодаря дару Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина.

https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), выставки, зельфира трегулова, третьяковская галерея