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https://ria.ru/20200917/travlya-1577388735.html
Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков
Эксперты центра "Безопасность 2.0" отмечают всплеск количества случаев травли в интернете в 1,5 раза в сентябре текущего года, Москва и Московская область... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:46
2020-09-17T14:46
"российский фонд мира"
елена сутормина
youtube
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Эксперты центра "Безопасность 2.0" отмечают всплеск количества случаев травли в интернете в 1,5 раза в сентябре текущего года, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a> занимают первое место, об этом РИА Новости сообщила глава центра, первый вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_fond_mira/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда мира</a> <a href="http://ria.ru/person_Elena_Sutormina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Сутормина</a>.В рамках мониторинга специалисты центра, как отметила Сутормина, проанализировали 2,5 тысячи открытых сообществ и публикаций в социальных сетях "ВКонтакте", <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, Instagram, а также открытый сегмент мессенджеров, в частности Telegram, и ряд новых платформ популярных среди детей и молодёжи, в том числе TikTok.Как и в предыдущие замеры, по данным экспертов, основной массив — порядка 70% — был выявлен в анонимных группах.
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"российский фонд мира", елена сутормина, youtube, москва, московская область (подмосковье), общество

Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков

14:46 17.09.2020
958
© Depositphotos / sabphotoРасстроенный молодой человек
Расстроенный молодой человек - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / sabphoto
Расстроенный молодой человек . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Эксперты центра "Безопасность 2.0" отмечают всплеск количества случаев травли в интернете в 1,5 раза в сентябре текущего года, Москва и Московская область занимают первое место, об этом РИА Новости сообщила глава центра, первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.
"С началом учебного года наши специалисты центра "Безопасность 2.0" фиксируют увеличение эпизодов онлайн-травли подростков в социальных сетях. На начало сентября наши аналитики зафиксировали 362 случая, имеющих широкий общественный резонанс. То есть они выявлены в группах, где совокупное количество аудитории превышало тысячу человек. Даже в начале апреля, когда все находились в самоизоляции, подобных эпизодов было в 1,5 раза меньше - 238", - рассказала Сутормина.
В рамках мониторинга специалисты центра, как отметила Сутормина, проанализировали 2,5 тысячи открытых сообществ и публикаций в социальных сетях "ВКонтакте", YouTube, Instagram, а также открытый сегмент мессенджеров, в частности Telegram, и ряд новых платформ популярных среди детей и молодёжи, в том числе TikTok.
"Что касается географии, то на первом месте — Москва и Московская область, на втором — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Красноярский край, далее Республика Крым и Нижегородская область", — отметила Сутормина.
Как и в предыдущие замеры, по данным экспертов, основной массив — порядка 70% — был выявлен в анонимных группах.
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