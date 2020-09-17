https://ria.ru/20200917/travlya-1577388735.html

Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков

Эксперты центра "Безопасность 2.0" отмечают всплеск количества случаев травли в интернете в 1,5 раза в сентябре текущего года, Москва и Московская область... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:46

2020-09-17T14:46

2020-09-17T14:46

"российский фонд мира"

елена сутормина

youtube

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Эксперты центра "Безопасность 2.0" отмечают всплеск количества случаев травли в интернете в 1,5 раза в сентябре текущего года, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a> занимают первое место, об этом РИА Новости сообщила глава центра, первый вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_fond_mira/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда мира</a> <a href="http://ria.ru/person_Elena_Sutormina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Сутормина</a>.В рамках мониторинга специалисты центра, как отметила Сутормина, проанализировали 2,5 тысячи открытых сообществ и публикаций в социальных сетях "ВКонтакте", <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, Instagram, а также открытый сегмент мессенджеров, в частности Telegram, и ряд новых платформ популярных среди детей и молодёжи, в том числе TikTok.Как и в предыдущие замеры, по данным экспертов, основной массив — порядка 70% — был выявлен в анонимных группах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/samokat-1577269025.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"российский фонд мира", елена сутормина, youtube, москва, московская область (подмосковье), общество