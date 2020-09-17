Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков
Расстроенный молодой человек . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Эксперты центра "Безопасность 2.0" отмечают всплеск количества случаев травли в интернете в 1,5 раза в сентябре текущего года, Москва и Московская область занимают первое место, об этом РИА Новости сообщила глава центра, первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.
"С началом учебного года наши специалисты центра "Безопасность 2.0" фиксируют увеличение эпизодов онлайн-травли подростков в социальных сетях. На начало сентября наши аналитики зафиксировали 362 случая, имеющих широкий общественный резонанс. То есть они выявлены в группах, где совокупное количество аудитории превышало тысячу человек. Даже в начале апреля, когда все находились в самоизоляции, подобных эпизодов было в 1,5 раза меньше - 238", - рассказала Сутормина.
В рамках мониторинга специалисты центра, как отметила Сутормина, проанализировали 2,5 тысячи открытых сообществ и публикаций в социальных сетях "ВКонтакте", YouTube, Instagram, а также открытый сегмент мессенджеров, в частности Telegram, и ряд новых платформ популярных среди детей и молодёжи, в том числе TikTok.
"Что касается географии, то на первом месте — Москва и Московская область, на втором — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Красноярский край, далее Республика Крым и Нижегородская область", — отметила Сутормина.
Как и в предыдущие замеры, по данным экспертов, основной массив — порядка 70% — был выявлен в анонимных группах.
15 сентября, 15:08В Москве подросток получил травмы головы после наезда электросамоката