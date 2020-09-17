https://ria.ru/20200917/tramp-1577383954.html

Актриса Эми Доррис обвинила Трампа в домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах в 1997 году, пишет газета Guardian. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:44

2020-09-17T13:44

2020-09-17T13:44

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в сексуальных домогательствах в 1997 году, пишет газета <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">Guardian</a>.Доррис в интервью газете рассказала, что Дональд Трамп приставал к ней у туалетной комнаты в своей VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> 5 сентября 1997 года. На тот момент ей было 24 года, а Трампу - 51.По ее словам, Трамп трогал ее по всему телу и держал с такой силой, что девушка не могла вырваться. В интервью Доррис сравнила действия президента с осьминогом."Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное", - рассказала она.Издание отмечает, что актриса подкрепила свой рассказ билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом, также ее слова подтвердили еще несколько человек.Эми Доррис заявила, что она намеревалась публично рассказать об инциденте в 2016 году, когда несколько женщин выступили с подобными обвинениями перед прошлыми президентскими выборами, однако не решилась из-за опасений, что это может навредить ее семье.Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".

https://ria.ru/20200507/1571099144.html

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нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире