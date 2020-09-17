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https://ria.ru/20200917/tramp-1577383954.html
Актриса Эми Доррис обвинила Трампа в домогательствах
Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах в 1997 году, пишет газета Guardian. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:44
2020-09-17T13:44
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в сексуальных домогательствах в 1997 году, пишет газета <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">Guardian</a>.Доррис в интервью газете рассказала, что Дональд Трамп приставал к ней у туалетной комнаты в своей VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> 5 сентября 1997 года. На тот момент ей было 24 года, а Трампу - 51.По ее словам, Трамп трогал ее по всему телу и держал с такой силой, что девушка не могла вырваться. В интервью Доррис сравнила действия президента с осьминогом."Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное", - рассказала она.Издание отмечает, что актриса подкрепила свой рассказ билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом, также ее слова подтвердили еще несколько человек.Эми Доррис заявила, что она намеревалась публично рассказать об инциденте в 2016 году, когда несколько женщин выступили с подобными обвинениями перед прошлыми президентскими выборами, однако не решилась из-за опасений, что это может навредить ее семье.Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".
https://ria.ru/20200507/1571099144.html
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дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире

Актриса Эми Доррис обвинила Трампа в домогательствах

13:44 17.09.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах в 1997 году, пишет газета Guardian.
Доррис в интервью газете рассказала, что Дональд Трамп приставал к ней у туалетной комнаты в своей VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке 5 сентября 1997 года. На тот момент ей было 24 года, а Трампу - 51.
По ее словам, Трамп трогал ее по всему телу и держал с такой силой, что девушка не могла вырваться. В интервью Доррис сравнила действия президента с осьминогом.
"Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное", - рассказала она.
Издание отмечает, что актриса подкрепила свой рассказ билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом, также ее слова подтвердили еще несколько человек.
Эми Доррис заявила, что она намеревалась публично рассказать об инциденте в 2016 году, когда несколько женщин выступили с подобными обвинениями перед прошлыми президентскими выборами, однако не решилась из-за опасений, что это может навредить ее семье.
Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.
Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Естен - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая, 14:03
Немецкая журналистка обвинила экс-президента Франции в домогательствах
4481054
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Дональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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