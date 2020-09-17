https://ria.ru/20200917/tiktok-1577362264.html

Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке китайского приложения TikTok. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:56

2020-09-17T00:56

2020-09-17T00:56

tiktok

дональд трамп

oracle corporation

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что не готов подписаться под сделкой <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> по покупке китайского приложения <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a>."Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", - сказал Трамп."Я вам сообщу. Они сообщат мне завтра утром", - добавил он.На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, как обещал Трамп, президент США ответил: "Посмотрим. Я с удивлением узнаю, что это нельзя сделать. Не разрешают принять деньги"."Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, дональд трамп, oracle corporation, сша, в мире