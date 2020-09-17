https://ria.ru/20200917/tiktok-1577362264.html
Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке китайского приложения TikTok. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:56
2020-09-17T00:56
2020-09-17T00:56
tiktok
дональд трамп
oracle corporation
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что не готов подписаться под сделкой <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> по покупке китайского приложения <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a>."Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", - сказал Трамп."Я вам сообщу. Они сообщат мне завтра утром", - добавил он.На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, как обещал Трамп, президент США ответил: "Посмотрим. Я с удивлением узнаю, что это нельзя сделать. Не разрешают принять деньги"."Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять", - добавил Трамп.
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1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, дональд трамп, oracle corporation, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что не готов подписаться под сделкой Oracle
по покупке китайского приложения TikTok
.
"Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", - сказал Трамп.
"Я вам сообщу. Они сообщат мне завтра утром", - добавил он.
На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, как обещал Трамп, президент США ответил: "Посмотрим. Я с удивлением узнаю, что это нельзя сделать. Не разрешают принять деньги".
"Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять", - добавил Трамп.