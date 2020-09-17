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Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке китайского приложения TikTok. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:56
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tiktok
дональд трамп
oracle corporation
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что не готов подписаться под сделкой <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> по покупке китайского приложения <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a>."Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", - сказал Трамп."Я вам сообщу. Они сообщат мне завтра утром", - добавил он.На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, как обещал Трамп, президент США ответил: "Посмотрим. Я с удивлением узнаю, что это нельзя сделать. Не разрешают принять деньги"."Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять", - добавил Трамп.
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tiktok, дональд трамп, oracle corporation, сша, в мире

Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok

00:56 17.09.2020
547
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке китайского приложения TikTok.
"Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", - сказал Трамп.
"Я вам сообщу. Они сообщат мне завтра утром", - добавил он.
На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, как обещал Трамп, президент США ответил: "Посмотрим. Я с удивлением узнаю, что это нельзя сделать. Не разрешают принять деньги".
"Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять", - добавил Трамп.
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:05РИА Наука
YouTube выпускает "клон" TikTok
0110002
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TikTokДональд ТрампOracle CorporationСШАВ мире
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