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https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html
СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной
Покончивший с собой националист Максим Марцинкевич ("Тесак") написал перед смертью своей возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:05
2020-09-17T21:38
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Покончивший с собой националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> ("Тесак") написал перед смертью своей возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных убийствах" и попросил ее позаботиться о своих родных, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, Марцинкевич попросил у нее прощения за то, что "сделал это" (совершил самоубийство — Прим. ред.)."Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я", — написал он.Уточняется, что Марцинкевич в письме раскаялся в совершенных преступлениях и назвал националистические взгляды "заблуждениями". Также телеканал сообщил, что "Тесак" попросил девушку поддержать его родных и "постараться стать счастливой".Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html
https://ria.ru/20200917/tesak-1577397789.html
- Это вообще очень смешно. Когда якобы в предсмертной записке пишут «прошу сотрудникам СИЗО не доставлять неудобства» или «не обвиняйте сотрудников СИЗО» у меня это только вызывает улыбку. Есть ещё вопросы. Например, почему Тесак оказался в одиночной камере? Чтобы свидетелей не было? У нас даже пожизненники в «одиночках» не сидят, если они не людоеды какие-нибудь. В карцер сажают только, когда ломают...
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РИА Новости
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, происшествия

СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной

21:05 17.09.2020 (обновлено: 21:38 17.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак) в суде
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Покончивший с собой националист Максим Марцинкевич ("Тесак") написал перед смертью своей возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных убийствах" и попросил ее позаботиться о своих родных, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, Марцинкевич попросил у нее прощения за то, что "сделал это" (совершил самоубийство — Прим. ред.).
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 06:26
Раскрыто содержание второй записки "Тесака"
"Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я", — написал он.
Уточняется, что Марцинкевич в письме раскаялся в совершенных преступлениях и назвал националистические взгляды "заблуждениями". Также телеканал сообщил, что "Тесак" попросил девушку поддержать его родных и "постараться стать счастливой".
Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.
В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 16:54
Адвокат семьи "Тесака" ответил на сообщения о признании в новых убийствах
4426027
Обсудить 3
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичПроисшествия
Популярные комментарии
- Это вообще очень смешно. Когда якобы в предсмертной записке пишут «прошу сотрудникам СИЗО не доставлять неудобства» или «не обвиняйте сотрудников СИЗО» у меня это только вызывает улыбку. Есть ещё вопросы. Например, почему Тесак оказался в одиночной камере? Чтобы свидетелей не было? У нас даже пожизненники в «одиночках» не сидят, если они не людоеды какие-нибудь. В карцер сажают только, когда ломают...
17 сентября, 21:56
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
900104
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