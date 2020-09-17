https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html

СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной

Покончивший с собой националист Максим Марцинкевич ("Тесак") написал перед смертью своей возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T21:05

2020-09-17T21:05

2020-09-17T21:38

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Покончивший с собой националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> ("Тесак") написал перед смертью своей возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных убийствах" и попросил ее позаботиться о своих родных, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, Марцинкевич попросил у нее прощения за то, что "сделал это" (совершил самоубийство — Прим. ред.)."Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я", — написал он.Уточняется, что Марцинкевич в письме раскаялся в совершенных преступлениях и назвал националистические взгляды "заблуждениями". Также телеканал сообщил, что "Тесак" попросил девушку поддержать его родных и "постараться стать счастливой".Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html

https://ria.ru/20200917/tesak-1577397789.html

Влад Тёплыйстан - Это вообще очень смешно. Когда якобы в предсмертной записке пишут «прошу сотрудникам СИЗО не доставлять неудобства» или «не обвиняйте сотрудников СИЗО» у меня это только вызывает улыбку. Есть ещё вопросы. Например, почему Тесак оказался в одиночной камере? Чтобы свидетелей не было? У нас даже пожизненники в «одиночках» не сидят, если они не людоеды какие-нибудь. В карцер сажают только, когда ломают... 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, происшествия