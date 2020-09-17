Адвокат семьи "Тесака" ответил на сообщения о признании в новых убийствах
16:54 17.09.2020 (обновлено: 17:38 17.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сообщения о признании Максима Марцинкевича ("Тесака") в новых убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной. Об этом заявил каналу "360" адвокат его родителей Алексей Михальчик.
"Имело место убийство, либо его пытали и он этих пыток не выдержал и скончался. Марцинкевич на первой же встрече с адвокатом сообщил о том, что дал эти признания под пытками", — пояснил юрист.
Ранее в Следственном комитете заявили, что подсудимый незадолго до смерти сотрудничал со следствием. Он якобы признался в нескольких убийствах и был готов показать места захоронения.
Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина смерти — суицид.
В 2018 году суд приговорил "Тесака" к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.
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