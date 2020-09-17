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https://ria.ru/20200917/tesak-1577397789.html
Адвокат семьи "Тесака" ответил на сообщения о признании в новых убийствах
Сообщения о признании Максима Марцинкевича ("Тесака") в новых убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной. Об этом заявил каналу "360"... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:54
2020-09-17T17:38
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
алексей михальчик
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Сообщения о признании <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака") в новых убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной. Об этом заявил каналу <a href="https://360tv.ru/news/crime/advokat-semi-tesaka-otvetil-na-zajavlenie-sk-o-priznanii-martsinkevicha-v-novyh-ubijstvah/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> адвокат его родителей Алексей Михальчик.Ранее в Следственном комитете заявили, что подсудимый незадолго до смерти сотрудничал со следствием. Он якобы признался в нескольких убийствах и был готов показать места захоронения. Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина смерти — суицид. В 2018 году суд приговорил "Тесака" к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, происшествия

Адвокат семьи "Тесака" ответил на сообщения о признании в новых убийствах

16:54 17.09.2020 (обновлено: 17:38 17.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сообщения о признании Максима Марцинкевича ("Тесака") в новых убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной. Об этом заявил каналу "360" адвокат его родителей Алексей Михальчик.

"Имело место убийство, либо его пытали и он этих пыток не выдержал и скончался. Марцинкевич на первой же встрече с адвокатом сообщил о том, что дал эти признания под пытками", — пояснил юрист.

Ранее в Следственном комитете заявили, что подсудимый незадолго до смерти сотрудничал со следствием. Он якобы признался в нескольких убийствах и был готов показать места захоронения.
Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина смерти — суицид.
В 2018 году суд приговорил "Тесака" к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 06:26
Раскрыто содержание второй записки "Тесака"
32115211
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичАлексей МихальчикПроисшествия
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