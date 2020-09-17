https://ria.ru/20200917/tesak-1577397789.html

Адвокат семьи "Тесака" ответил на сообщения о признании в новых убийствах

Сообщения о признании Максима Марцинкевича ("Тесака") в новых убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной. Об этом заявил каналу "360"... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:54

2020-09-17T16:54

2020-09-17T17:38

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

алексей михальчик

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Сообщения о признании <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака") в новых убийствах вселяют уверенность, что его смерть была насильственной. Об этом заявил каналу <a href="https://360tv.ru/news/crime/advokat-semi-tesaka-otvetil-na-zajavlenie-sk-o-priznanii-martsinkevicha-v-novyh-ubijstvah/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> адвокат его родителей Алексей Михальчик.Ранее в Следственном комитете заявили, что подсудимый незадолго до смерти сотрудничал со следствием. Он якобы признался в нескольких убийствах и был готов показать места захоронения. Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина смерти — суицид. В 2018 году суд приговорил "Тесака" к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, происшествия