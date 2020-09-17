https://ria.ru/20200917/tesak-1577391622.html

В СК уверены, что "Тесак" покончил с собой

В Следственном комитете с уверенностью говорят о том, что националист Максим Марцинкевич, которого нашли мертвым в СИЗО, покончил с собой. Об этом заявила... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:33

2020-09-17T15:33

2020-09-17T16:19

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577311002_0:157:2915:1797_1400x0_80_0_0_bce4b5e5b4bf4bf42d41bd6c8b16e1a4.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Следственном комитете с уверенностью говорят о том, что националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максим Марцинкевич</a>, которого нашли мертвым в СИЗО, покончил с собой. Об этом заявила официальный представитель СК <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a> в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>.Тело Марцинкевича обнаружили в камере одного из челябинских СИЗО накануне утром. По предварительной версии, это был суицид. Позже стало известно, что Марцинкевич оставил несколько посмертных записок. Прокуратура проводит проверку.Отец покойного Сергей Марцинкевич отказался верить в суицид и обратился к главе Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить дело об убийстве и взять его расследование на контроль. При этом адвокат "Тесака" Владимир Краснов заявил, что того принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву, а другой адвокат, Валентина Трофимник, утверждала, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.В декабре 2018 года суд приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" с соратниками применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской, избивали их и отбирали у них вещи.Остальные фигуранты дела получили от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых примерно 670 тысяч рублей.Ранее Марцинкевича уже судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.

https://ria.ru/20200917/tesak-1577387523.html

https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html

Ален Делон Вскрыл вены, перерезал сонную артерию, повесился на шнурке и параллельно писал письмо, если верить версии следствия 50

Ален Делон Покойся с миром, Тесак. Убит, но не сломлен 41

25

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия