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В СК уверены, что "Тесак" покончил с собой
В Следственном комитете с уверенностью говорят о том, что националист Максим Марцинкевич, которого нашли мертвым в СИЗО, покончил с собой. Об этом заявила... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:33
2020-09-17T16:19
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Следственном комитете с уверенностью говорят о том, что националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максим Марцинкевич</a>, которого нашли мертвым в СИЗО, покончил с собой. Об этом заявила официальный представитель СК <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a> в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>.Тело Марцинкевича обнаружили в камере одного из челябинских СИЗО накануне утром. По предварительной версии, это был суицид. Позже стало известно, что Марцинкевич оставил несколько посмертных записок. Прокуратура проводит проверку.Отец покойного Сергей Марцинкевич отказался верить в суицид и обратился к главе Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить дело об убийстве и взять его расследование на контроль. При этом адвокат "Тесака" Владимир Краснов заявил, что того принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву, а другой адвокат, Валентина Трофимник, утверждала, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.В декабре 2018 года суд приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" с соратниками применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской, избивали их и отбирали у них вещи.Остальные фигуранты дела получили от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых примерно 670 тысяч рублей.Ранее Марцинкевича уже судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.
https://ria.ru/20200917/tesak-1577387523.html
https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html
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Покойся с миром, Тесак. Убит, но не сломлен
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК уверены, что "Тесак" покончил с собой

15:33 17.09.2020 (обновлено: 16:19 17.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНационалист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Следственном комитете с уверенностью говорят о том, что националист Максим Марцинкевич, которого нашли мертвым в СИЗО, покончил с собой. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко в интервью "Комсомольской правде".

"В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство. Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на десять лет. По его подсчетам, он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", — сказала она.

Тело Марцинкевича обнаружили в камере одного из челябинских СИЗО накануне утром. По предварительной версии, это был суицид. Позже стало известно, что Марцинкевич оставил несколько посмертных записок. Прокуратура проводит проверку.
Отец покойного Сергей Марцинкевич отказался верить в суицид и обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело об убийстве и взять его расследование на контроль. При этом адвокат "Тесака" Владимир Краснов заявил, что того принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву, а другой адвокат, Валентина Трофимник, утверждала, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
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В декабре 2018 года суд приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" с соратниками применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской, избивали их и отбирали у них вещи.
Остальные фигуранты дела получили от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых примерно 670 тысяч рублей.
Ранее Марцинкевича уже судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.
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8376863
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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17 сентября, 15:56
Ален ДелонАлен Делон
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Покойся с миром, Тесак. Убит, но не сломлен
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