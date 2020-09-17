https://ria.ru/20200917/tesak-1577387523.html
Судмедэксперты проведут дополнительное обследование тела "Тесака"
Челябинские судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), хотя ранее они планировали выдать РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:28
2020-09-17T14:28
2020-09-17T14:35
следственный комитет россии (ск рф)
москва
красноярск
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Челябинские судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), хотя ранее они планировали выдать его тело в ближайшее время, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>.По словам Михальчика, обследование назначено не в рамках уголовного дела, заявление о возбуждении которого они написали накануне.В среду ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. В среду отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, происшествия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Челябинские судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), хотя ранее они планировали выдать его тело в ближайшее время, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат Алексей Михальчик
.
"Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом", - заявил собеседник агентства.
По словам Михальчика, обследование назначено не в рамках уголовного дела, заявление о возбуждении которого они написали накануне.
"Данная экспертиза пройдет не в рамках уголовного дела. Нам не сообщали, что оно возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет. Мы ждем этого, отец Максима должен быть признан по нему потерпевшим", - пояснил защитник.
В среду ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске
, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. В среду отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина
, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.