https://ria.ru/20200917/tesak-1577387523.html

Судмедэксперты проведут дополнительное обследование тела "Тесака"

Челябинские судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), хотя ранее они планировали выдать РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:28

2020-09-17T14:28

2020-09-17T14:35

следственный комитет россии (ск рф)

москва

красноярск

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Челябинские судмедэксперты решили провести дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), хотя ранее они планировали выдать его тело в ближайшее время, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>.По словам Михальчика, обследование назначено не в рамках уголовного дела, заявление о возбуждении которого они написали накануне.В среду ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. В среду отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html

https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, происшествия