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https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html
Раскрыто содержание второй записки "Тесака"
Телеканал RT показал фотографию возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича известного под прозвищем "Тесак". Изображение опубликовано в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T06:26
2020-09-17T06:26
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
россия
ева меркачева
telegram (приложение)
максим марцинкевич
московский государственный строительный университет
александр бастрыкин
челябинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://t.me/rt_russian/" target="_blank">RT</a> показал фотографию возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича известного под прозвищем "Тесак". Изображение опубликовано в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.В записке, на которой видны следы вещества, предположительно являющегося кровью, всего несколько предложений. Она написана на выцветшей бумаге и датирована 15 сентября."А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" - гласит послание.Ранее стало известно, что "Тесак" оставил еще одну предсмертную записку, в которой он извинился перед руководством следственного изолятора за доставленные неудобства.Кроме того, он попросил отправить письмо своей гражданской жене, а также передать ей книгу "Протекционизм и коммунизм" и личный ежедневник.Сильная нервозностьГрафолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") в момент написания предсмертной записки.Специалист сравнила записку с другим образцом почерка Марцинкевича и подтвердила, что текст написан его рукой. Она также отметила, что в последнем письме заключеннного заметны сильная нервозность и страх. Эксперт добавила, что пока сложно говорить о причинах самоубийства "Тесака" и обстоятельствах, при которых была написана записка, так как необходимо глубокое графологическое исследование.Самоубийство МарцинкевичаТело Марцинкевича нашли в челябинском СИЗО утром 16 сентября. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Отец покойного Сергей Марцинкевич отказался верить в суицид и обратился к главе Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить дело об убийстве и взять его расследование на контроль.В то же время адвокат Инна Котлярова, встречавшаяся с ним в СИЗО Новосибирска, заявила, что националист не собирался умирать, две недели назад был в нормальном настроении и строил планы защиты по новому делу. Котлярова добавила, что не была адвокатом Марцинкевича, но оказывала правовую помощь.В свою очередь член столичной Общественной наблюдательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> рассказала РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов.Биография "Тесака"Максим Сергеевич Марцинкевич родился 8 июня 1984 года.Учился в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_stroitelnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московском государственном строительном университете</a> (МГСУ).Изначально входил в Народную национальную партию (русисты) Александра Иванова-Сухаревского и участвовал в скин-бригаде "Русская цель" Семена Токмакова (Бус). Затем отошел от русистов и создал объединение скинхедов. Из-за любви к холодному оружию Марцинкевич получил кличку Тесак.В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.
https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html
https://ria.ru/20200916/tesak-1577315298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/martsinkevich-1577324099.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/martsinkevich-1577315330.html
Быть русским... "Вот оно как, Михалыч",- иногда это очень опасно для жизни...
55
...как сейчас раскопать? Можно ведь к примеру пригрозить убийством жены, родных и близких, и человек сам всё с с собой сделает, а потом не найти мотива.
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, россия, ева меркачева, telegram (приложение), максим марцинкевич, московский государственный строительный университет, александр бастрыкин, челябинск, происшествия

Раскрыто содержание второй записки "Тесака"

06:26 17.09.2020
56388
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеканал RT показал фотографию возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича известного под прозвищем "Тесак". Изображение опубликовано в Telegram.
В записке, на которой видны следы вещества, предположительно являющегося кровью, всего несколько предложений. Она написана на выцветшей бумаге и датирована 15 сентября.
"А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" - гласит послание.
Ранее стало известно, что "Тесак" оставил еще одну предсмертную записку, в которой он извинился перед руководством следственного изолятора за доставленные неудобства.
Кроме того, он попросил отправить письмо своей гражданской жене, а также передать ей книгу "Протекционизм и коммунизм" и личный ежедневник.
Оглашение приговора Максиму Марцинкевичу - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Появилось последнее фото "Тесака" перед смертью

Сильная нервозность

Графолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") в момент написания предсмертной записки.
Специалист сравнила записку с другим образцом почерка Марцинкевича и подтвердила, что текст написан его рукой. Она также отметила, что в последнем письме заключеннного заметны сильная нервозность и страх.
Эксперт добавила, что пока сложно говорить о причинах самоубийства "Тесака" и обстоятельствах, при которых была написана записка, так как необходимо глубокое графологическое исследование.
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО

Самоубийство Марцинкевича

Тело Марцинкевича нашли в челябинском СИЗО утром 16 сентября. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Отец покойного Сергей Марцинкевич отказался верить в суицид и обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело об убийстве и взять его расследование на контроль.
В то же время адвокат Инна Котлярова, встречавшаяся с ним в СИЗО Новосибирска, заявила, что националист не собирался умирать, две недели назад был в нормальном настроении и строил планы защиты по новому делу. Котлярова добавила, что не была адвокатом Марцинкевича, но оказывала правовую помощь.
В свою очередь член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Марцинкевич неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Нелепо отрицать. Почему такие как "Тесак" могут стать "кумирами"Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО. В эфире радио Sputnik президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказал мнение, что личность Марцинкевича для части общества не выглядит однозначно.

Биография "Тесака"

Максим Сергеевич Марцинкевич родился 8 июня 1984 года.
Учился в Московском государственном строительном университете (МГСУ).
Изначально входил в Народную национальную партию (русисты) Александра Иванова-Сухаревского и участвовал в скин-бригаде "Русская цель" Семена Токмакова (Бус). Затем отошел от русистов и создал объединение скинхедов. Из-за любви к холодному оружию Марцинкевич получил кличку Тесак.
В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.
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Обсудить 13
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаРоссияЕва МеркачеваTelegram (приложение)Максим МарцинкевичМосковский государственный строительный университетАлександр БастрыкинЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Быть русским... "Вот оно как, Михалыч",- иногда это очень опасно для жизни...
17 сентября, 07:19
daniil.pirozhkov.1971daniil.pirozhkov.1971
39022011
...как сейчас раскопать? Можно ведь к примеру пригрозить убийством жены, родных и близких, и человек сам всё с с собой сделает, а потом не найти мотива.
17 сентября, 07:40
LD AndryLD Andry
3200307
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