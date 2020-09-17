https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html

Раскрыто содержание второй записки "Тесака"

Телеканал RT показал фотографию возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича известного под прозвищем "Тесак". Изображение опубликовано в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T06:26

2020-09-17T06:26

2020-09-17T06:26

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

россия

ева меркачева

telegram (приложение)

максим марцинкевич

московский государственный строительный университет

александр бастрыкин

челябинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://t.me/rt_russian/" target="_blank">RT</a> показал фотографию возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича известного под прозвищем "Тесак". Изображение опубликовано в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.В записке, на которой видны следы вещества, предположительно являющегося кровью, всего несколько предложений. Она написана на выцветшей бумаге и датирована 15 сентября."А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" - гласит послание.Ранее стало известно, что "Тесак" оставил еще одну предсмертную записку, в которой он извинился перед руководством следственного изолятора за доставленные неудобства.Кроме того, он попросил отправить письмо своей гражданской жене, а также передать ей книгу "Протекционизм и коммунизм" и личный ежедневник.Сильная нервозностьГрафолог, глава Центра изучения почерка Лариса Дрывгаль оценила эмоциональное состояние националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") в момент написания предсмертной записки.Специалист сравнила записку с другим образцом почерка Марцинкевича и подтвердила, что текст написан его рукой. Она также отметила, что в последнем письме заключеннного заметны сильная нервозность и страх. Эксперт добавила, что пока сложно говорить о причинах самоубийства "Тесака" и обстоятельствах, при которых была написана записка, так как необходимо глубокое графологическое исследование.Самоубийство МарцинкевичаТело Марцинкевича нашли в челябинском СИЗО утром 16 сентября. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Отец покойного Сергей Марцинкевич отказался верить в суицид и обратился к главе Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить дело об убийстве и взять его расследование на контроль.В то же время адвокат Инна Котлярова, встречавшаяся с ним в СИЗО Новосибирска, заявила, что националист не собирался умирать, две недели назад был в нормальном настроении и строил планы защиты по новому делу. Котлярова добавила, что не была адвокатом Марцинкевича, но оказывала правовую помощь.В свою очередь член столичной Общественной наблюдательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> рассказала РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов.Биография "Тесака"Максим Сергеевич Марцинкевич родился 8 июня 1984 года.Учился в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_stroitelnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московском государственном строительном университете</a> (МГСУ).Изначально входил в Народную национальную партию (русисты) Александра Иванова-Сухаревского и участвовал в скин-бригаде "Русская цель" Семена Токмакова (Бус). Затем отошел от русистов и создал объединение скинхедов. Из-за любви к холодному оружию Марцинкевич получил кличку Тесак.В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577315298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/martsinkevich-1577324099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/martsinkevich-1577315330.html

daniil.pirozhkov.1971 Быть русским... "Вот оно как, Михалыч",- иногда это очень опасно для жизни... 55

LD Andry ...как сейчас раскопать? Можно ведь к примеру пригрозить убийством жены, родных и близких, и человек сам всё с с собой сделает, а потом не найти мотива. 42

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россия

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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