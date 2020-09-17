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В Таиланде на видео сняли, как тысячи уток спасают рисовые поля

В Таиланде на видео сняли около десяти тысяч уток, выпущенных на рисовые поля для борьбы с поедающими урожай насекомыми, сообщает UPI. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:45

2020-09-17T00:45

2020-09-17T00:45

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>В Таиланде на видео сняли около десяти тысяч уток, выпущенных на рисовые поля для борьбы с поедающими урожай насекомыми, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/15/Watch-Thousands-of-ducks-let-loose-on-Thailand-rice-paddies-to-clear-out-bugs/5241600193849/" target="_blank">сообщает</a> UPI. Ролик с помощью дрона сделали фермеры провинции Накхон. На кадрах видно, как птиц выпускают из загонов, и они устремляются на затопленные рисовые поля в поисках насекомых, улиток и других вредителей.Крестьяне рассказали, что утки будут бродить по полям целых пять месяцев, а затем вернутся на ферму, чтобы вывести потомство.Их владелец Апиват Чалермклин сообщил, что эта акция взаимовыгодна: выращивающие рис сокращают расходы на борьбу с вредителями, а заводчики птиц экономят деньги на корме.

https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html

таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, утки, новости - туризм, таиланд