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https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html
В Таиланде на видео сняли, как тысячи уток спасают рисовые поля
В Таиланде на видео сняли около десяти тысяч уток, выпущенных на рисовые поля для борьбы с поедающими урожай насекомыми, сообщает UPI. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:45
2020-09-17T00:45
туризм
туризм
утки
новости - туризм
таиланд
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>В Таиланде на видео сняли около десяти тысяч уток, выпущенных на рисовые поля для борьбы с поедающими урожай насекомыми, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/15/Watch-Thousands-of-ducks-let-loose-on-Thailand-rice-paddies-to-clear-out-bugs/5241600193849/" target="_blank">сообщает</a> UPI. Ролик с помощью дрона сделали фермеры провинции Накхон. На кадрах видно, как птиц выпускают из загонов, и они устремляются на затопленные рисовые поля в поисках насекомых, улиток и других вредителей.Крестьяне рассказали, что утки будут бродить по полям целых пять месяцев, а затем вернутся на ферму, чтобы вывести потомство.Их владелец Апиват Чалермклин сообщил, что эта акция взаимовыгодна: выращивающие рис сокращают расходы на борьбу с вредителями, а заводчики птиц экономят деньги на корме.
https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html
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туризм, утки, новости - туризм, таиланд

В Таиланде на видео сняли, как тысячи уток спасают рисовые поля

00:45 17.09.2020
17665
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУтки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Таиланде на видео сняли около десяти тысяч уток, выпущенных на рисовые поля для борьбы с поедающими урожай насекомыми, сообщает UPI.
Ролик с помощью дрона сделали фермеры провинции Накхон. На кадрах видно, как птиц выпускают из загонов, и они устремляются на затопленные рисовые поля в поисках насекомых, улиток и других вредителей.
Крестьяне рассказали, что утки будут бродить по полям целых пять месяцев, а затем вернутся на ферму, чтобы вывести потомство.
Их владелец Апиват Чалермклин сообщил, что эта акция взаимовыгодна: выращивающие рис сокращают расходы на борьбу с вредителями, а заводчики птиц экономят деньги на корме.
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