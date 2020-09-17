В Таиланде на видео сняли, как тысячи уток спасают рисовые поля
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУтки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Таиланде на видео сняли около десяти тысяч уток, выпущенных на рисовые поля для борьбы с поедающими урожай насекомыми, сообщает UPI.
DUCK ARMY: Drone footage captures 10,000 ducks “cleaning” rice paddies in Thailand. Farmers use the ducks to remove pests from the fields. pic.twitter.com/zwu5AqmAZk— CBS News (@CBSNews) September 15, 2020
Ролик с помощью дрона сделали фермеры провинции Накхон. На кадрах видно, как птиц выпускают из загонов, и они устремляются на затопленные рисовые поля в поисках насекомых, улиток и других вредителей.
Крестьяне рассказали, что утки будут бродить по полям целых пять месяцев, а затем вернутся на ферму, чтобы вывести потомство.
Их владелец Апиват Чалермклин сообщил, что эта акция взаимовыгодна: выращивающие рис сокращают расходы на борьбу с вредителями, а заводчики птиц экономят деньги на корме.
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