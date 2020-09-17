https://ria.ru/20200917/svyaschennik-1577387955.html

В Крыму священник сорвался со скалы и погиб

Следователи проверяют информацию о травмировании ребенка и смерти мужчины на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:33

2020-09-17T14:33

2020-09-17T19:47

следственный комитет россии (ск рф)

севастополь

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости.</strong> Следователи проверяют информацию о травмировании ребенка и смерти мужчины на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.Как говорится на сайте храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, погибшим был клирик храма иерей Александр Шумский. Отмечается, что он был старейшим священником в приходе.По данным источников в экстренных службах города, священник приехал в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a> на отдых. Он сорвался с обрыва, получив несовместимые с жизнью травмы. Происшествие произошло 16 сентября вечером.

https://ria.ru/20200824/dtp-1576223071.html

Асланбек Джахоев А где же в этот момент был добрый боженька? 27

Svinka Ontherun "Отмечается, что он был старейшим священником на приходе." По типу "на районе"? Таких "писателей" надо увольнять с запретом на профессию. 14

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севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия