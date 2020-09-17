https://ria.ru/20200917/svyaschennik-1577387955.html
В Крыму священник сорвался со скалы и погиб
Следователи проверяют информацию о травмировании ребенка и смерти мужчины на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:33
2020-09-17T14:33
2020-09-17T19:47
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости.</strong> Следователи проверяют информацию о травмировании ребенка и смерти мужчины на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.Как говорится на сайте храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, погибшим был клирик храма иерей Александр Шумский. Отмечается, что он был старейшим священником в приходе.По данным источников в экстренных службах города, священник приехал в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a> на отдых. Он сорвался с обрыва, получив несовместимые с жизнью травмы. Происшествие произошло 16 сентября вечером.
https://ria.ru/20200824/dtp-1576223071.html
Асланбек Джахоев
А где же в этот момент был добрый боженька?
27
Svinka Ontherun
"Отмечается, что он был старейшим священником на приходе." По типу "на районе"? Таких "писателей" надо увольнять с запретом на профессию.
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5
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия