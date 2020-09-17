https://ria.ru/20200917/ssj100-1577368726.html

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

Импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new будет создан в 2023 году, рассказал РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:06

2020-09-17T10:06

2020-09-17T10:12

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

юрий борисов (вице-премьер)

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi <a href="http://ria.ru/product_sukhoi-superjet-100-ssj100/" target="_blank" data-auto="true">Superjet</a> 100 new будет создан в 2023 году, рассказал РИА Новости вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>.По его словам, создание самолета потребует прохождения новой сертификации - отдельных систем и всего самолета, а также предприятия-производителя.Борисов отметил, что разработка нового SSJ100 ведется в соответствии с поручением президента от 25 января 2018 года и направлена на импортозамещение иностранных компонентов - бортовых систем и агрегатов.В мае производитель самолетов SSJ100 - филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" - сообщал РИА Новости, что начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета. Гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a> в конце прошлого года заявил агентству, что SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. Позднее в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">КРЭТ</a> также отметили, что у нового SSJ100 будет российская навигационная система.В 2019 году сообщалось, что министерство промышленности и торговли России заказало научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в рамках импортозамещения компонентов самолета Sukhoi Superjet. В настоящее время большинство систем в самолете - иностранного производства, в том числе более 10% - американские комплектующие. Из-за этого любые поставки самолетов в базовой версии SSJ100 требуют согласования продаж с властями <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.

https://ria.ru/20190505/1553277634.html

https://ria.ru/20200205/1564274579.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), юрий борисов (вице-премьер), экономика