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https://ria.ru/20200917/ssj100-1577368726.html
Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100
Импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new будет создан в 2023 году, рассказал РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:06
2020-09-17T10:12
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
юрий борисов (вице-премьер)
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi <a href="http://ria.ru/product_sukhoi-superjet-100-ssj100/" target="_blank" data-auto="true">Superjet</a> 100 new будет создан в 2023 году, рассказал РИА Новости вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>.По его словам, создание самолета потребует прохождения новой сертификации - отдельных систем и всего самолета, а также предприятия-производителя.Борисов отметил, что разработка нового SSJ100 ведется в соответствии с поручением президента от 25 января 2018 года и направлена на импортозамещение иностранных компонентов - бортовых систем и агрегатов.В мае производитель самолетов SSJ100 - филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" - сообщал РИА Новости, что начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета. Гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a> в конце прошлого года заявил агентству, что SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. Позднее в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">КРЭТ</a> также отметили, что у нового SSJ100 будет российская навигационная система.В 2019 году сообщалось, что министерство промышленности и торговли России заказало научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в рамках импортозамещения компонентов самолета Sukhoi Superjet. В настоящее время большинство систем в самолете - иностранного производства, в том числе более 10% - американские комплектующие. Из-за этого любые поставки самолетов в базовой версии SSJ100 требуют согласования продаж с властями <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20190505/1553277634.html
https://ria.ru/20200205/1564274579.html
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россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), юрий борисов (вице-премьер), экономика

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

10:06 17.09.2020 (обновлено: 10:12 17.09.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new будет создан в 2023 году, рассказал РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Плановый срок завершения опытно-конструкторской работы - 2023 год, после чего планируется начать его летные испытания", - сообщил вице-премьер.
По его словам, создание самолета потребует прохождения новой сертификации - отдельных систем и всего самолета, а также предприятия-производителя.
Борисов отметил, что разработка нового SSJ100 ведется в соответствии с поручением президента от 25 января 2018 года и направлена на импортозамещение иностранных компонентов - бортовых систем и агрегатов.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
В мае производитель самолетов SSJ100 - филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" - сообщал РИА Новости, что начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в конце прошлого года заявил агентству, что SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. Позднее в пресс-службе КРЭТ также отметили, что у нового SSJ100 будет российская навигационная система.
В 2019 году сообщалось, что министерство промышленности и торговли России заказало научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в рамках импортозамещения компонентов самолета Sukhoi Superjet. В настоящее время большинство систем в самолете - иностранного производства, в том числе более 10% - американские комплектующие. Из-за этого любые поставки самолетов в базовой версии SSJ100 требуют согласования продаж с властями США.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
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РоссияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Юрий Борисов (вице-премьер)Экономика
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