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https://ria.ru/20200917/ssha-1577396954.html
США поставили в Румынию ЗРК Patriot
Премьер Румынии Людовик Орбан в четверг на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:40
2020-09-17T16:40
людовик орбан
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
румыния
сша
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Премьер Румынии <a href="http://ria.ru/person_lyudovik-orban/" target="_blank" data-auto="true">Людовик Орбан</a> в четверг на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot, сообщила пресс-служба румынского кабмина.В апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с запросом на закупку комплексов <a href="http://ria.ru/product_ZRK_Pehtriot_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">ПВО Patriot</a>. Также сообщалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны входить шесть истребителей <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>."Я счастлив присутствовать при историческом моменте, когда на территорию <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank">Румынии </a>попала первая система ракет Patriot. Румыния ясно дала понять, что она выбрала быть членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, быть стратегическим партнером США, быть страной членом ЕС", - цитирует Орбана пресс-служба правительства.Премьер подчеркнул, что Румыния выполняет все обязательства внутри союзов. Страна решила осуществить 10-летнюю программу переоснащения армии и усиления ее потенциала.Орбан отметил, что ракетный комплекс Patriot - это система, показавшая исключительные результаты в боевых действиях, и Румыния оказалась в большей безопасности "имея на своей территории эти системы "земля-воздух".По данным министерства национальной обороны, основное оборудование в составе первой системы ЗРК Patriot из состава ВВС Румынии начало поступать в страну в августе и было направлено в Национальный учебный центр противовоздушной обороны им. Бригадного генерала Иона Бунеску, где проходят испытания техники.
https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html
https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html
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румыния
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людовик орбан, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), румыния, сша, в мире

США поставили в Румынию ЗРК Patriot

16:40 17.09.2020
947
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© U.S. Army
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Премьер Румынии Людовик Орбан в четверг на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot, сообщила пресс-служба румынского кабмина.
В апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО Patriot. Также сообщалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны входить шесть истребителей F-16.
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"Я счастлив присутствовать при историческом моменте, когда на территорию Румынии попала первая система ракет Patriot. Румыния ясно дала понять, что она выбрала быть членом НАТО, быть стратегическим партнером США, быть страной членом ЕС", - цитирует Орбана пресс-служба правительства.
Премьер подчеркнул, что Румыния выполняет все обязательства внутри союзов. Страна решила осуществить 10-летнюю программу переоснащения армии и усиления ее потенциала.
Орбан отметил, что ракетный комплекс Patriot - это система, показавшая исключительные результаты в боевых действиях, и Румыния оказалась в большей безопасности "имея на своей территории эти системы "земля-воздух".
По данным министерства национальной обороны, основное оборудование в составе первой системы ЗРК Patriot из состава ВВС Румынии начало поступать в страну в августе и было направлено в Национальный учебный центр противовоздушной обороны им. Бригадного генерала Иона Бунеску, где проходят испытания техники.
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Людовик ОрбанПэтриот (зенитный ракетный комплекс )РумынияСШАВ мире
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