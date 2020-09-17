https://ria.ru/20200917/ssha-1577396954.html

США поставили в Румынию ЗРК Patriot

Премьер Румынии Людовик Орбан в четверг на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:40

2020-09-17T16:40

2020-09-17T16:40

людовик орбан

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

румыния

сша

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Премьер Румынии <a href="http://ria.ru/person_lyudovik-orban/" target="_blank" data-auto="true">Людовик Орбан</a> в четверг на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot, сообщила пресс-служба румынского кабмина.В апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с запросом на закупку комплексов <a href="http://ria.ru/product_ZRK_Pehtriot_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">ПВО Patriot</a>. Также сообщалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны входить шесть истребителей <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>."Я счастлив присутствовать при историческом моменте, когда на территорию <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank">Румынии </a>попала первая система ракет Patriot. Румыния ясно дала понять, что она выбрала быть членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, быть стратегическим партнером США, быть страной членом ЕС", - цитирует Орбана пресс-служба правительства.Премьер подчеркнул, что Румыния выполняет все обязательства внутри союзов. Страна решила осуществить 10-летнюю программу переоснащения армии и усиления ее потенциала.Орбан отметил, что ракетный комплекс Patriot - это система, показавшая исключительные результаты в боевых действиях, и Румыния оказалась в большей безопасности "имея на своей территории эти системы "земля-воздух".По данным министерства национальной обороны, основное оборудование в составе первой системы ЗРК Patriot из состава ВВС Румынии начало поступать в страну в августе и было направлено в Национальный учебный центр противовоздушной обороны им. Бригадного генерала Иона Бунеску, где проходят испытания техники.

https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html

https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html

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румыния

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людовик орбан, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), румыния, сша, в мире