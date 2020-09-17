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В Находке стая собак напала на восьмилетнюю девочку
Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в городе Находка, по факту проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T06:30
2020-09-17T06:30
следственный комитет россии (ск рф)
находка
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в городе <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находка</a>, по факту проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Аврора Римская.О происшествии в одном из городских пабликов в сети Instagram написала мама девочки. Она сообщила, что рядом с домом 44 "б" по улице Пограничная в городе Находка стая бездомных собак покусала ребенка.Она добавила, что маму девочки удалось разыскать в социальных сетях, в правоохранительные органы она не обращалась."Следственное управление обращает внимание граждан, что при возникновении подобных ситуаций необходимо ставить в известность, прежде всего, правоохранительные органы. Анонимные обращения к администраторам социальных сетей лишает возможности оперативно отреагировать на происшествие. В настоящее время личность пострадавшего ребенка установлена, опрашиваются очевидцы и выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала Римская.
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находка
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следственный комитет россии (ск рф), находка, приморский край, происшествия

В Находке стая собак напала на восьмилетнюю девочку

06:30 17.09.2020
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в городе Находка, по факту проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
О происшествии в одном из городских пабликов в сети Instagram написала мама девочки. Она сообщила, что рядом с домом 44 "б" по улице Пограничная в городе Находка стая бездомных собак покусала ребенка.
"По данному сообщению следственным отделом по городу Находка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по статье "халатность". В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Находки, ответственным за обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния на территории Находкинского городского округа", - сообщила Римская.
Она добавила, что маму девочки удалось разыскать в социальных сетях, в правоохранительные органы она не обращалась.
"Следственное управление обращает внимание граждан, что при возникновении подобных ситуаций необходимо ставить в известность, прежде всего, правоохранительные органы. Анонимные обращения к администраторам социальных сетей лишает возможности оперативно отреагировать на происшествие. В настоящее время личность пострадавшего ребенка установлена, опрашиваются очевидцы и выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала Римская.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 17:51
В Подмосковье стая собак напала на беременную и ребенка
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Следственный комитет России (СК РФ)НаходкаПриморский крайПроисшествия
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