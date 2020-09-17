https://ria.ru/20200917/sobaka-1577364141.html

В Находке стая собак напала на восьмилетнюю девочку

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в городе Находка, по факту проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T06:30

2020-09-17T06:30

2020-09-17T06:30

следственный комитет россии (ск рф)

находка

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в городе <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находка</a>, по факту проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Аврора Римская.О происшествии в одном из городских пабликов в сети Instagram написала мама девочки. Она сообщила, что рядом с домом 44 "б" по улице Пограничная в городе Находка стая бездомных собак покусала ребенка.Она добавила, что маму девочки удалось разыскать в социальных сетях, в правоохранительные органы она не обращалась."Следственное управление обращает внимание граждан, что при возникновении подобных ситуаций необходимо ставить в известность, прежде всего, правоохранительные органы. Анонимные обращения к администраторам социальных сетей лишает возможности оперативно отреагировать на происшествие. В настоящее время личность пострадавшего ребенка установлена, опрашиваются очевидцы и выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала Римская.

https://ria.ru/20200803/1575319957.html

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находка

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), находка, приморский край, происшествия