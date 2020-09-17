https://ria.ru/20200917/snv-1577396551.html

МИД призвал США не увязывать ДСНВ с не относящимися к нему темами

Сейчас в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет мяч находится на стороне США, сказала официальный... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:33

2020-09-17T16:33

2020-09-17T16:33

россия

антониу гутерреш

мария захарова

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

китай

оон

сша

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сейчас в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет мяч находится на стороне <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> в интервью РИА Новости настоятельно призывал Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет."Российские официальные лица неоднократно обозначали свою позицию по этому вопросу. Мы уже длительное время в контактах с американской стороной публично высказываемся за продление Договора о СНВ. Мы готовы продлить ДСНВ в том виде, в котором он был подписан, на предусмотренный его положениями срок, то есть на пять лет и без каких-либо предварительных условий. Мяч в данном вопросе сейчас находится на стороне поля Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html

https://ria.ru/20200911/peregovory-1577105544.html

россия

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антониу гутерреш, мария захарова, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, китай, оон, сша, в мире