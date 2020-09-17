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https://ria.ru/20200917/snv-1577396551.html
МИД призвал США не увязывать ДСНВ с не относящимися к нему темами
Сейчас в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет мяч находится на стороне США, сказала официальный... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:33
2020-09-17T16:33
россия
антониу гутерреш
мария захарова
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
китай
оон
сша
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сейчас в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет мяч находится на стороне <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> в интервью РИА Новости настоятельно призывал Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет."Российские официальные лица неоднократно обозначали свою позицию по этому вопросу. Мы уже длительное время в контактах с американской стороной публично высказываемся за продление Договора о СНВ. Мы готовы продлить ДСНВ в том виде, в котором он был подписан, на предусмотренный его положениями срок, то есть на пять лет и без каких-либо предварительных условий. Мяч в данном вопросе сейчас находится на стороне поля Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html
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россия, антониу гутерреш, мария захарова, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, китай, оон, сша, в мире

МИД призвал США не увязывать ДСНВ с не относящимися к нему темами

16:33 17.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сейчас в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет мяч находится на стороне США, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости настоятельно призывал Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.
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"Российские официальные лица неоднократно обозначали свою позицию по этому вопросу. Мы уже длительное время в контактах с американской стороной публично высказываемся за продление Договора о СНВ. Мы готовы продлить ДСНВ в том виде, в котором он был подписан, на предусмотренный его положениями срок, то есть на пять лет и без каких-либо предварительных условий. Мяч в данном вопросе сейчас находится на стороне поля Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге.
"С сожалением отмечаем, что американцы делают попытки увязать продление ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, да и в общем-то содержанию тоже", - добавила она.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
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РоссияАнтониу ГутеррешМария ЗахароваДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинКитайООНСШАВ мире
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