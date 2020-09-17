https://ria.ru/20200917/smartfony-1577368484.html

Названы самые популярные смартфоны

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) представили... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:02

2020-09-17T10:02

2020-09-17T10:02

samsung

роскачество

apple

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) представили обновленный <a href="https://rskrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">рейтинг</a> популярных смартфонов.Как сообщает Роскачество, эксперты оценили 14 новых смартфонов. Таким образом, всего в настоящий момент в рейтинге 196 моделей смартфонов 21 торговой марки. В топ-10 смартфонов на сентябрь 2020 года, по версии Роскачества, вошли устройства <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> и OnePlus.При этом эксперты отмечают, что Samsung Galaxy Note20 Ultra, который после первого показа и запуска рекламной кампании обещал стать лучшей моделью на рынке, в ходе испытаний показал слабое место: им оказалась батарея."Тесты показали, что на максимальной яркости дисплея Note20 Ultra проработает 27 часов, при уменьшенной яркости – 30 часов. Для сравнения: Galaxy S10+ (128 GB) при уменьшенной яркости проработает 39,5 часов, а при максимальной яркости – 32,5 часа", - говорится в сообщении. Тем не менее, Note20 Ultra может быть незаменимым гаджетом для тех, кто создает много видеоконтента каждый день, например, для блогеров, считают в Роскачестве.В качестве альтернативы недавней новинке эксперты называют еще несколько производительных смартфонов: так, наивысшую строчку рейтинга занял Xiaomi Mi 10 Lite 5G (128 GB), а при ограниченном бюджете - Xiaomi Mi 10 Lite 5G и Mi Note 10 Lite (128 GB)."Однако этот выбор оправдан только при условии, что вы не планируете использовать эти смартфоны для видеосъемок и не зациклены на качестве фото. Новые горизонты эти модели не откроют, зато успешно справятся с основными задачами смартфона", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200917/geolokatsiya-1577362821.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, роскачество, apple, технологии, экономика