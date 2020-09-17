https://ria.ru/20200917/skoraya-1577380373.html

В Кузбассе задержали подозреваемых в избиении водителя скорой

Полицейские в Новокузнецке по горячим следам задержали подозреваемых в избиении водителя скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:05

2020-09-17T13:05

2020-09-17T13:05

скорая помощь

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские в <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецке</a> по горячим следам задержали подозреваемых в избиении водителя скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.Сообщалось, что водителя скорой помощи в Новокузнецке <a href="https://ria.ru/20200917/skoraya-1577363321.html" target="_blank">избили неизвестные</a>, пока бригада обслуживала вызов, в состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в стационар."Сегодня в 00.03 (08.03 мск) в дежурную часть отдела полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку поступило сообщение о нападении на водителя бригады скорой медицинской помощи…По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Благодаря уликам, обнаруженным и изъятым на месте происшествия экспертом-криминалистом, полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали нападавших", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что оба задержанных дали признательные показания и пояснили, что избили водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

https://ria.ru/20200902/volgograd-1576621560.html

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, новокузнецк, кемеровская область, происшествия