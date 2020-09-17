https://ria.ru/20200917/skoraya-1577363321.html

В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове

В Новокузнецке водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T03:50

2020-09-17T03:50

2020-09-17T08:09

новокузнецк

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецке</a> водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Инцидент произошел в Заводском районе. По словам собеседника агентства, водителя, мужчину 56 лет, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20200914/dtp-1577189828.html

Сергей Русич Поймать и казнить 46

Rafail G Вообще не чего святого не осталось у этих подонков. 10

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новокузнецк

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецк, происшествия