https://ria.ru/20200917/skoraya-1577363321.html
В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове
В Новокузнецке водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T03:50
2020-09-17T03:50
2020-09-17T08:09
новокузнецк
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецке</a> водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Инцидент произошел в Заводском районе. По словам собеседника агентства, водителя, мужчину 56 лет, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20200914/dtp-1577189828.html
Сергей Русич
Поймать и казнить
46
Rafail G
Вообще не чего святого не осталось у этих подонков.
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новокузнецк
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, происшествия