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В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове
В Новокузнецке водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T03:50
2020-09-17T08:09
новокузнецк
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецке</a> водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Инцидент произошел в Заводском районе. По словам собеседника агентства, водителя, мужчину 56 лет, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20200914/dtp-1577189828.html
Поймать и казнить
46
Вообще не чего святого не осталось у этих подонков.
10
3
новокузнецк
РИА Новости
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новокузнецк, происшествия

В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове

03:50 17.09.2020 (обновлено: 08:09 17.09.2020)
13417
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. В Новокузнецке водителя скорой помощи избили, пока бригада обслуживала вызов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Инцидент произошел в Заводском районе. По словам собеседника агентства, водителя, мужчину 56 лет, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 05:01
В Находке пьяный водитель врезался в "скорую"
4810727968
Обсудить 3
НовокузнецкПроисшествия
Популярные комментарии
Поймать и казнить
17 сентября, 05:26
СРСергей Русич
4010001
Вообще не чего святого не осталось у этих подонков.
17 сентября, 06:09
RGRafail G
1000000
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