https://ria.ru/20200917/singapur-1577376698.html
Сингапур ослабил ограничения на посещение достопримечательностей
Власти Сингапура разрешили туристическим достопримечательностям принимать больше посетителей, которые могут разместиться на территории объекта, сообщает совет... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:05
2020-09-17T13:05
2020-09-17T13:05
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воз
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Власти Сингапура разрешили туристическим достопримечательностям принимать больше посетителей, которые могут разместиться на территории объекта, сообщает совет страны по туризму."С 18 сентября достопримечательности могут предоставить план по работе в режиме вместимости до 50 процентов. Можно проводить шоу в закрытых помещениях при ограничении до половины числа участников", — говорится в сообщении совета в Twitter.Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции туробъектам разрешалось принимать до четверти от привычного числа посетителей. Снятие ограничений, как отмечает совет, стало возможным в связи с тем, что площадки не допускали скопления людей и обеспечивали высокие стандарты чистоты. Все достопримечательности также ввели систему онлайн-бронирования билетов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались. По данным на 17 сентября в Сингапуре выявлено более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 56 тысяч человек выздоровели, 27 скончались.
https://ria.ru/20200122/1563628546.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, воз, сингапур (страна)
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Власти Сингапура разрешили туристическим достопримечательностям принимать больше посетителей, которые могут разместиться на территории объекта, сообщает совет страны по туризму.
"С 18 сентября достопримечательности могут предоставить план по работе в режиме вместимости до 50 процентов. Можно проводить шоу в закрытых помещениях при ограничении до половины числа участников", — говорится в сообщении совета в Twitter.
Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции туробъектам разрешалось принимать до четверти от привычного числа посетителей. Снятие ограничений, как отмечает совет, стало возможным в связи с тем, что площадки не допускали скопления людей и обеспечивали высокие стандарты чистоты. Все достопримечательности также ввели систему онлайн-бронирования билетов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались. По данным на 17 сентября в Сингапуре выявлено более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 56 тысяч человек выздоровели, 27 скончались.