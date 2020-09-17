https://ria.ru/20200917/sigarety-1577384243.html
Табачные компании выяснили, на сколько могут вырасти цены на сигареты
Повышение ставки акциза на сигареты на 20% к текущему уровню может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей, солидарны опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:48
2020-09-17T13:48
2020-09-17T13:48
imperial tobacco
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_0:24:2001:1149_1400x0_80_0_0_026f26d0a24c48f8812459e177955c16.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Повышение ставки акциза на сигареты на 20% к текущему уровню может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей, солидарны опрошенные РИА Новости представители производителей табачной продукции. Сейчас же средняя цена пачки - порядка 120 рублей, таким образом, рост стоимости пачки может составить порядка 17%.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. Глава Минфина РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> на брифинге в среду подтвердил планы увеличить акциз на 20% с одновременным улучшением администрирования.Он напомнил, что с 2010 года по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в РФ выросла более чем в 10 раз, а средняя цена пачки сигарет - почти в пять раз, до порядка 120 рублей в текущем году с 25 рублей. Накопленная же инфляция в стране за этот период составила всего 89%. "Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей - до 140 рублей", - сказал Груздев.Директор по корпоративным и юридическим вопросам <a href="http://ria.ru/organization_imperial-tobacco/" target="_blank" data-auto="true">Imperial Tobacco</a> в России и Центральной Азии Илона Миртова считает, что предложенное повышение акциза приведет к росту стоимости легальной пачки недорогих сигарет минимум на 20 рублей и спровоцирует дальнейший рост нелегального рынка.По словам Миртовой, табачная индустрия направляла в Минфин анализ различных сценариев, из которого следует, что увеличение акцизов на 10% принесет в бюджет практически столько же доходов, сколько повышение на 20%. "На сегодня собираемость акцизов в табачной индустрии составляет 100%, однако результатом ухода потребителей в нелегальный рынок будет сокращение легального рынка и, как следствие, акцизных платежей, потеря каждой пачки обойдется бюджету минимум в 78 рублей", - считает она.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/sigarety-1577372144.html
https://ria.ru/20200810/1575566887.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_75:0:1888:1360_1400x0_80_0_0_20af7db2dd25ab18ac2c760ddf405afa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
imperial tobacco, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Повышение ставки акциза на сигареты на 20% к текущему уровню может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей, солидарны опрошенные РИА Новости представители производителей табачной продукции. Сейчас же средняя цена пачки - порядка 120 рублей, таким образом, рост стоимости пачки может составить порядка 17%.
Минфин
разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. Глава Минфина РФ Антон Силуанов
на брифинге в среду подтвердил планы увеличить акциз на 20% с одновременным улучшением администрирования.
"Увеличение ставок акциза на 20% в 2021 году повлечет за собой рост розничных цен в среднем не меньше 20 рублей за пачку", - сказал руководитель "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) по связям с госорганами Олег Барвин. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев в свою очередь отметил, что акциз - основной фактор в цене сигарет.
Он напомнил, что с 2010 года по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в РФ выросла более чем в 10 раз, а средняя цена пачки сигарет - почти в пять раз, до порядка 120 рублей в текущем году с 25 рублей. Накопленная же инфляция в стране за этот период составила всего 89%. "Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей - до 140 рублей", - сказал Груздев.
Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco
в России и Центральной Азии Илона Миртова считает, что предложенное повышение акциза приведет к росту стоимости легальной пачки недорогих сигарет минимум на 20 рублей и спровоцирует дальнейший рост нелегального рынка.
"Сегодня потребитель делает сознательный выбор в пользу сигарет, произведенных в Белоруссии, Армении и Казахстане, которые можно купить за 50 рублей. Эта тенденция будет укрепляться ввиду дальнейшего увеличения разрыва в цене между продукцией, легально произведенной в России, и сигаретами, нелегально ввезенными из стран Таможенного союза, с которых не уплачивается акциз", - заметила она.
По словам Миртовой, табачная индустрия направляла в Минфин анализ различных сценариев, из которого следует, что увеличение акцизов на 10% принесет в бюджет практически столько же доходов, сколько повышение на 20%. "На сегодня собираемость акцизов в табачной индустрии составляет 100%, однако результатом ухода потребителей в нелегальный рынок будет сокращение легального рынка и, как следствие, акцизных платежей, потеря каждой пачки обойдется бюджету минимум в 78 рублей", - считает она.